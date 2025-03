Una infectóloga explicó las renuncias de médicas y médicos en el área de vacunas: "Están desmantelando el Ministerio de Salud"

En el comunicado que se compartió en redes sociales, los profesionales expresaron que "no vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad".