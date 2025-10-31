Esto le pasa al cuerpo si pasás 24 horas sin dormir: pocos lo tienen en cuenta

En un mundo en el que las demandas laborales, académicas o del estilo de vida pueden extender la jornada más allá de lo habitual, dormir bien parece volverse un lujo. Sin embargo, la realidad es que el descanso adecuado es tan básico como alimentarse o hidratarse: su ausencia tiene consecuencias concretas e inmediatas para el organismo.

Quedarse despierto durante 24 horas completas no es sólo incómodo, sino más bien un reto para el cuerpo y la mente . Diversos estudios indican que la falta de sueño de una noche entera puede equipararse a un nivel de alcohol en sangre de aproximadamente 0,10 % , lo que ya compromete significativamente funciones clave como la atención, la coordinación y el control de impulsos.

Más allá del cansancio evidente, la vigilia prolongada desencadena una cascada de alteraciones fisiológicas y cognitivas. Afecta el sistema inmunológico, la regulación emocional y la estabilidad motora. Qué es lo que sucede cuando se pasa 24 horas sin dormir , y cómo mitigar los efectos de este pésimo hábito.

Asimismo, puede provocar consecuencias progresivas. A las 36 horas , el ciclo sueño-vigilia —que regula hormonas esenciales como la insulina, el cortisol y la hormona del crecimiento— se altera profundamente. Esta disrupción provoca desequilibrios hormonales , fatiga extrema , baja motivación y problemas para concentrarse o hablar con claridad .

Desregulación emocional y fatiga mental: el lóbulo prefrontal, encargado del control racional y la toma de decisiones, se ve comprometido. Esto puede generar irritabilidad, impulsividad y una disminución del juicio lógico.

Aumento de hormonas del estrés: tras 24 horas sin descanso, el cuerpo incrementa la producción de cortisol , adrenalina y noradrenalina , lo que altera el ritmo cardíaco y eleva la presión arterial.

Pérdida de atención y velocidad de reacción: al mantenerse despierto durante un día completo, el rendimiento cognitivo se reduce de forma significativa. Estudios muestran una caída notable en la memoria de trabajo , la concentración y el tiempo de respuesta , comparables a los efectos de un nivel de alcohol en sangre del 0,10 %.

A las 48 horas, el cuerpo comienza a sufrir microsueños, breves lapsos inconscientes en los que el cerebro se “desconecta” del entorno. Esto genera confusión, pérdida de orientación y una caída drástica en el rendimiento cognitivo. Hasta las 72 horas, la situación se agrava. Aparecen alucinaciones, paranoia y trastornos en el habla, mientras la claridad mental se deteriora. Según expertos, esto puede derivar en daño neuronal o trastornos psiquiátricos temporales.

Para mitigar los efectos de una noche sin dormir y proteger la salud, los especialistas recomiendan mantener una buena hidratación, priorizar proteínas magras (como tofu, frutos secos o queso cottage) y evitar alimentos grasos que aumentan la somnolencia. Dormir entre siete y nueve horas por noche sigue siendo clave para el equilibrio físico y mental. Además, establecer rutinas de descanso regulares y reducir el uso de pantallas antes de dormir puede ayudar a prevenir los efectos acumulativos de la falta de sueño.