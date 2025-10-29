29 de octubre de 2025 Inicio
Por qué hay que rallar el brócoli para comer durante la menopausia

Un método simple que ayuda a equilibrar las hormonas y mejorar la salud durante esta etapa de la vida. Todo lo que hay que saber.

Por
El brócoli

El brócoli, preparado correctamente, puede cumplir una importante función en el equilibrio hormonal.

Pixabay
  • El brócoli se consolidó como una de las hortalizas más recomendadas durante la menopausia por su aporte de antioxidantes, vitaminas y compuestos que ayudan a regular las hormonas.
  • Expertas en nutrición explican que la forma de prepararlo influye directamente en el aprovechamiento de sus beneficios, ya que el exceso de cocción puede destruir parte de sus nutrientes.
  • Rallarlo antes de consumirlo, o combinarlo con alimentos crudos como la mostaza en grano, potencia la liberación de enzimas que mejoran su valor nutricional.
  • Pequeños cambios en la preparación —como evitar hervirlo en exceso o incluirlo en cocciones cortas al vapor— ayudan a conservar sus propiedades y a equilibrar la dieta durante la menopausia.
Asegurar una ingesta adecuada, concluye, puede ser una de las estrategias más simples y efectivas para vivir más y mejor.
Por qué la falta de magnesio puede afectar directamente a la longevidad según un experto

El brócoli se convirtió en un indispensable dentro de una alimentación equilibrada, especialmente para las mujeres que atraviesan la etapa de la menopausia. Este vegetal, rico en vitamina C, ácido fólico, potasio y antioxidantes, no solo refuerza el sistema inmunológico, sino que también contribuye al equilibrio hormonal y a la salud ósea.

Según la Fundación Española de Nutrición, el brócoli es una de las verduras con mayor valor nutricional por cada gramo comestible. En los últimos años, su consumo aumentó gracias a campañas que destacan su papel protector frente al envejecimiento celular y enfermedades metabólicas. Sin embargo, no siempre se aprovechan al máximo sus beneficios, ya que el modo en que se cocina puede reducir en gran medida sus compuestos activos.

Nutricionistas especializadas en salud femenina remarcan que, durante la menopausia, el cuerpo experimenta cambios que requieren un aporte extra de vitaminas, antioxidantes y sustancias naturales capaces de regular las hormonas. El brócoli, preparado correctamente, puede cumplir esa función de manera eficaz.

Brocoli

Beneficios de rallar el brócoli durante la menopausia

De acuerdo con la nutricionista Marta Marcé, rallar el brócoli es una técnica muy fácil que permite conservar sus propiedades y mejorar su valor biológico. Las crucíferas, grupo al que pertenece este vegetal, contienen glucosinolatos, compuestos naturales que ayudan a mantener el equilibrio hormonal. Pero para que el organismo los asimile correctamente, necesitan entrar en contacto con una enzima que solo se activa cuando el brócoli se consume crudo.

Por eso, rallarlo y añadirlo sobre los platos ya cocinados genera una mezcla perfecta, ya que se conservan las enzimas activas del producto crudo y se aprovechan los nutrientes que se liberan con una cocción ligera. Esta práctica potencia la presencia del sulforafano, un compuesto con efecto antioxidante y protector frente a distintos tipos de cáncer.

Para quienes prefieren no consumir el brócoli crudo, la especialista sugiere un sustituto práctico. Este consiste en incorporar un poco de mostaza en grano al plato. La mostaza, al ser también una crucífera, aporta las enzimas necesarias para completar el proceso y activar los compuestos beneficiosos.

tortilla-de-brocoli.webp

Otro aspecto clave es el tipo de cocción. Hervir el brócoli durante mucho tiempo reduce hasta un 60% de su contenido de vitamina C y otros nutrientes esenciales. En cambio, cocinarlo al vapor o al horno durante unos pocos minutos ayuda a mantener su textura, color y propiedades. También puede agregarse gratinado o como topping en pizzas y ensaladas templadas para diversificar su consumo.

Además, cortar el brócoli en trozos pequeños antes de cocinarlo mejora su digestión y hace más fácil la absorción de los compuestos activos. Este pequeño gesto, junto con la incorporación de alimentos frescos y fermentados, puede contribuir a aliviar los síntomas más comunes de la menopausia, como la fatiga, la inflamación y los cambios en la piel.

