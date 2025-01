Alertan por el cierre de las direcciones de VIH y Vacunas ante el despido masivo en el Ministerio de Salud

Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis señalaron que el Gobierno "incumple la ley" y expresaron su preocupación por la no renovación de 1.400 contratos en la cartera que lidera Mario Lugones.

Luego de que el Gobierno confirmara que no renovará 1.400 contratos de trabajadores del Ministerio de Salud , noticia que fue celebrada por el presidente Javier Milei, distintas organizaciones expresaron su preocupación por la desarticulación de diversas áreas como así también por el recorte presupuestario que representa la discontinuidad de políticas públicas sanitarias.

"El Ministro de Salud Mario Lugones y el viceministro Alejandro Vilches refieren que las funciones de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis serán mantenidas en la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis", indicaron desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis respecto al reciente cierre de las coordinaciones de estas enfermedades .

Entonces advirtieron que "además de eliminar esas coordinaciones, circuló el viernes documentación oficial que expone que todas las personas que trabajan y forman parte del equipo de la Dirección, con altísima experiencia y años de antigüedad y compromiso, tienen sus contratos con fecha de vencimiento del 31 de enero de 2025".

Ante este escenario, relataron: "Desde el año pasado venimos reclamando por la falta de concreción de algunas compras, falta de tratamientos, cambios compulsivos de tratamientos para VIH particularmente, pero también las demoras que hubo para concretar compras para tratamientos de Tuberculosis, Hepatitis y reactivos para diagnósticos".

En ese contexto, recordaron que el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo recorta en un 76% el presupuesto "para la prevención y el tratamiento de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual para este año", sumado a la extensión del Presupuesto 2023.

"Todo esto en un contexto en el que los casos de tuberculosis aumentaron casi un 20%, la sífilis continúa en crecimiento exponencial, las nuevas notificaciones de VIH y la mortalidad por sida también en aumento, y las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país", describieron.

El Frente Nacional denunció que el Gobierno "está incumpliendo la Ley de Respuesta Integral 27.675, porque la misma establece en su artículo 1 que el responsable de la Respuesta Integral es el Estado Nacional". "Ya denunciamos la falta de convocatoria a la Reunión de Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis, ya denunciamos la intención de traspasar funciones a las provincias. Insistimos, la responsabilidad es del Estado Nacional", añadieron.

"La respuesta al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis sólo es posible con trabajadores y con la decisión política de cumplir con la ley. Si la ley no se cumple, habrá muchas más muertes. Si la ley no se cumple, habrá responsables", sentenciaron.