Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Patricia Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, que responden a la ministra de Seguridad, quien profundizó su ruptura con Mauricio Macri, líder del partido amarillo.

Por
Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

A poco días del categórico triunfo del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas, comenzó el reordenamiento en los distintos bloques del Congreso. Y el primer movimiento pateó el tablero en el seno del partido del PRO: siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que dejarán la bancada amarilla y pasarán a La Libertad Avanza (LLA).

Bullrich anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un nuevo Código Penal.
Bullrich anunció en Diputados un nuevo Código Penal y esquivó preguntas sobre Fred Machado

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que hasta hace poco formaban parte del bloque amarillo que preside Cristian Ritondo, más los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

El desesperado pedido de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez: "Hace más de 40 días que no los veo"

HelloLola lanzó Turria Luv

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Polémica en Masterchef: Wanda Nara cruzó a Marley por entrevistar a Mauro Icardi

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

Choque fatal en Corrientes: identificaron a los 4 fallecidos tras la colisión en la Ruta 12

Bandas narcos se enfrentaron a los tiros en una autopista en la zona norte de Río de Janeiro

En medio de las versiones, Trump negó que vayan a atacar objetivos militares en Venezuela

Bomba: una figura de Disney anunció su casamiento con el líder de una banda

