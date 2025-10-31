Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Patricia Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

A poco días del categórico triunfo del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas, comenzó el reordenamiento en los distintos bloques del Congreso. Y el primer movimiento pateó el tablero en el seno del partido del PRO: siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron que dejarán la bancada amarilla y pasarán a La Libertad Avanza (LLA).
Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que hasta hace poco formaban parte del bloque amarillo que preside Cristian Ritondo, más los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.
NOTICIA EN DESARROLLO.