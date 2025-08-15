15 de agosto de 2025 Inicio
Se viralizó un video de José Luis Espert con fuertes críticas a Javier Milei hace dos años

"Si hay un político casta en Argentina ese sos vos", afirmaba sobre el Presidente el ahora candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires durante una entrevista en 2023.

Espert quedó expuesto por un viejo video contra Milei. 

Un video protagonizado por el diputado José Luis Espert se hizo viral en las últimas horas por redes sociales debido a sus fuerte críticas a la figura Javier Milei en 2023, cuando le aseguraba al Presidente que "si hay un político casta en Argentina ese sos vos" y le pedía que se saque "la careta".

Te puede interesar:

El video volvió a difundirse masivamente luego de que La Libertad Avanza lo confirmara el jueves como quien encabezará la lista de diputados nacionales por el espacio libertario para las elecciones legislativas nacionales de octubre en la provincia de Buenos Aires.

"Javier Milei, nos conocemos hace mucho, te conozco mucho. Si hay un político casta en Argentina ese sos vos, sacate la careta. Tus listas están llenas de massistas, el gobernador de Santiago del Estero dijo que se le fue la mano cuidándote la boleta. Has coqueteado con lo peor de la corporación argentina, que son los sindicatos, así que yo te diría basta de proyectar en todos los demás lo que sos vos", afirmaba Espert en LN+.

En ese año, y en plena campaña presidencial, Milei lo acusaba de intentar sobornarlo con 300 mil dólares para bajar su candidatura.

"Si hay un exponente de la nueva generación de la casta corporativa, sos vos", completaba el ahora candidato por La Libertad Avanza.

