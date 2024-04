Un senador liberal aseguró que "se había ido a comer" cuando se votó el aumento salarial

El senador por Formosa de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni aseguró que no estuvo presente en el recinto de la Cámara alta cuando sus compañeros votaron a mano alzada su propio aumento salarial porque se "había ido a comer" y propuso "un cambio en el reglamento para que esto no vuelva a pasar".

"Nos fuimos a comer con la senadora Sandra Mendoza, y cuando estábamos con la comida en la mano, en centésimas de segundo, se trata el expediente 615/24, levantan la mano y listo", relató el legislador sobre lo ocurrido el jueves en diálogo con Radio con Vos.

"Toda esta situación me incomoda y me molesta. Está la confusión de quién estaba y quién no. No fue transparente. El reglamento dice que tenés que votar a viva voz si estás en contra", expresó.

"Presenté un proyecto de cambio de reglamento para que esto no vuelva pasar, me parece que está mal, me da vergüenza", señaló Paoltroni.

Además, en comunicación con Futurock, planteó: "A mí nadie me avisó que la votación de los sueldos de los senadores iba a ser de esa manera".

"Ningún aumento de la clase política está bien", sostuvo, y también apuntó contra el portavoz: "Me parece horrible que Adorni se suba el sueldo".

El aumento de los senadores generó polémica en la sociedad, lo que motivó que esta semana haya varios debates de proyectos, tanto para retrotraer el aumento en las dietas como también otro presentado por José Mayans, semanas atrás, para fijar salarios en los tres poderes del Estado, para que no se pueda cobrar más de 20 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a $4.056.000