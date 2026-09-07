Islas Malvinas: los pesqueros exigieron ser incluidos en la ofensiva contra la explotación de los recursos naturales

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) le pidió al Gobierno que considere a la industria pesquera en los reclamos contra la extracción británica en las Islas, después de los anuncios del presidente Javier Milei.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) le exigió al Gobierno que incluya a la industria pesquera en la ofensiva contra la explotación británica de los recursos naturales en las Islas Malvinas, luego de que el presidente Javier Milei anunciara en cadena nacional una serie de decisiones sobre el ejercicio de la soberanía argentina.

En un comunicado, la Fulasp advirtió que si la exploración petrolera en las Islas se considera ilegal, la invalidez jurídica también recae sobre las licencias de pesca que el Gobierno británico otorga unilateralmente en la zona. El sistema de licencias pesqueras administrado por el Reino Unido en Malvinas generó cerca de u$s45 millones para la administración británica de las Islas entre 2023 y 2024 , con proyecciones de superar los u$48 millones en el período siguiente.

En tanto, la pesca representa cerca del 40% del PBI del archipiélago y es su principal motor económico. Incluso, los isleños atribuyen a este esquema un salto del 500% en sus ingresos y la clave de su autosuficiencia financiera. La escala del negocio se reflejó en 2024 con capturas récord de casi 262.000 toneladas sostenidas por la operación simultánea de más de 130 buques durante los picos de temporada.

En un comunicado, la entidad recordó la postura del Gobierno argentino y remarcó que "si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos".

Por su parte, el presidente de la Fulasp, Raúl Cereseto , señaló que la pesca debería considerarse en las medidas de protección anunciadas por la administración libertaria: "El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas".

El organismo mantiene bajo la lupa el engranaje pesquero vinculado con las Islas Malvinas. Su último relevamiento expuso que durante 2024, las capturas en aguas bajo control británico treparon a las 261.903 toneladas, impulsadas por 146.689 toneladas de calamar Illex argentinus. El negocio, pilar indispensable de la economía isleña, representa unos 39 millones de libras esterlinas al año solo en concepto de venta de licencias.

Denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas fue beneficiada por el RIGI

El diputado Maximiliano Ferraro denunció que Harbour Energy, una empresa británica inhabilitada por actividades en las Islas Malvinas, forma parte de un proyecto energético en la Patagonia que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según el planteo del presidente de la Coalición Cívica, esta firma extranjera posee el 15% de las acciones de Southern Energy. El Gobierno aprobó esta iniciativa particular por medio de la Resolución 559/2025 para la producción y exportación de gas natural desde la provincia de Río Negro.

El legislador explicó en su presentación que Harbour Energy es la misma persona jurídica que años atrás utilizaba el nombre de Premier Oil PLC. La corporación modificó su denominación oficial en el año 2021 por motivos comerciales y estratégicos.

Las autoridades argentinas aplicaron en el año 2013 una restricción estricta contra esta empresa a través de la Ley 26.659. La sanción castigó de forma directa las tareas de exploración sobre la plataforma continental nacional sin los permisos oficiales.