Reforma electoral: un estudio reveló que el Estado ahorró solo un 3% al suspender las PASO de 2025

Las elecciones legislativas del último año fueron un 58% más costosas que los comicios de 2009, las últimas sin instancia de primarias. El gasto ni siquiera se redujo a la mitad de lo invertido para las elecciones legislativas de 2021.

Suspender las PASO en las elecciones legislativas de 2025 se tradujo en un ahorro de u$s9,5 millones, un 3% en comparación con el costo de los comicios de 2021 , según un informe sobre gasto electoral elaborado por la Fundación Éforo. El Gobierno había prometido un ahorro superior a los u$s200 millones.

" Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos ", había afirmado en X el entonces ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Diego Santilli , en abril cuando el Gobierno impulsaba la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

El estudio Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, de la Fundación Éforo, determinó que el Estado destinó $468.083 millones a los partidos políticos y a la política electoral durante las legislativas de 2025 , a valores constantes de ese año. Lo que representa un 0,05% del PBI.

La cifra fue apenas un 3% inferior a los $482.561 millones destinados a las legislativas de 2021, cuando, a diferencia de 2025, se realizaron tanto las PASO como las elecciones generales. La diferencia entre ambos procesos electorales fue de $14.478 millones, que equivalen a unos u$s9,5 millones .

Éforo también comparó las elecciones de 2025 con las legislativas de 2009 , las últimas realizadas antes de la implementación de las PASO. A precios constantes de 2025, aquellos comicios demandaron $296.967 millones, por lo que las legislativas del año pasado, aun sin primarias, resultaron un 58% más costosas en términos reales .

“Que el gasto de 2025 no haya retornado a los niveles previos a las PASO, ni se haya reducido a la mitad frente a 2021 sugiere una fuerte rigidez a la baja”, señaló el informe. La vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, planteó además la necesidad de contar con mayor información sobre la composición de las erogaciones electorales.

El informe fue elaborado a partir de información oficial de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y datos del INDEC, y reconstruyó la evolución del gasto público electoral entre 2007 y 2026.

¿Por qué el ahorro fue mucho menor al anunciado?

La fundación mencionada detectó que uno de los principales factores que neutralizaron el ahorro fue el fuerte incremento de los costos logísticos.

El servicio prestado por el Correo Argentino demandó $225.113 millones durante las elecciones de 2025 y alcanzó así el valor más alto de toda la serie histórica analizada por la fundación. Ese concepto representó el 48% del gasto electoral total del año.

El costo fue incluso superior al registrado en años con tres jornadas electorales. En las presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, por ejemplo, el gasto logístico había promediado $190.797 millones, mientras que en las legislativas con PASO de 2017 y 2021 el promedio fue de $183.687 millones.

La eliminación de las primarias sí produjo una reducción en otros rubros. Las transferencias destinadas, entre otros conceptos, a impresión de boletas, aportes extraordinarios de campaña y el operativo de seguridad cayeron $129.652 millones respecto de 2023. Ese ahorro, sin embargo, fue compensado en buena medida por el aumento de los gastos logísticos.