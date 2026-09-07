Guerra declarada a las PASO: el Gobierno se alista para su próximo gran objetivo

Con la fiebre de hiperactividad como única respuesta a las casi dos semanas en las que pasó encerrado en Olivos sin explicación alguna, este lunes Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada en la que los recientes anuncios sobre el reclamo de soberanía argentina en las Islas Malvinas, la situación económica y, en especial, el futuro de las PASO, fueron los ejes centrales.

El encuentro comenzó puntual a las 10 de la mañana en el Salón Blanco del edificio de Balcarce 50 al que, después de su larga ausencia, el Presidente ahora visita, al menos, una o dos veces por semana. Durante las más de dos horas que se extendió la cumbre, el jefe de Estado hizo un repaso de la situación económica, reafirmó el rumbo de su gestión y destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger . A su tiempo, el "Coloso" presentó detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales que se encuentra en elaboración y que el Gobierno pretende tratar antes de fin de año.

Todavía embelesado por las repercusiones de la cadena, el Presidente hizo un repaso del impacto de las medidas anunciadas, celebró su impacto mediático y confirmó que el proyecto para endurecer las penas de las sanciones previstas en la Ley 26.659 contra quienes operen en las Islas Malvinas se tratará en la Cámara de Diputados. Con el panorama claro, en el gobierno se definió que el canciller, Pablo Quirno , y el ministro de Defensa, Carlos Presti , se sumarán este martes a la reunión de mesa política para pulir los últimos detalles de esta presentación.

Si bien Milei tiene en claro que debe avanzar, el cómo aún lo sigue delegando en su mesa política, que mañana tendrá un nuevo encuentro para seguir analizando los recursos con los que cuentan para negociar con legisladores aliados y gobernadores . Además de las leyes de defensa de la soberanía y el Presupuesto 2027, otro de los proyectos que le quita el sueño al oficialismo es lograr la aprobación de la Reforma Política, que tiene entre sus puntos la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Desde hace varias semanas, a regañadientes, en el Gobierno admiten que la posibilidad de erradicar las PASO de la vida electoral es prácticamente imposible. Por eso, las espadas legislativas de la gestión bajaron las expectativas y ya se mueven para negociar la suspensión sólo por el próximo año y, en caso de consagrarse en las urnas en 2027 y con un Congreso más afín, insistir con el proyecto original una vez iniciado el segundo mandato.

Para la suspensión, dan por descontado que podrán obtener el apoyo del PRO, parte de la Unión Cívica Radical y un puñado de gobernadores que ya adelantaron su voluntad de acompañar. En este grupo se acomodan Leandro Zdero (Chaco), quien la semana pasada aprobó la eliminación de las Primarias en su provincia; Marcelo Orrego (San Juan); Rolando Figueroa (Neuquén); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca). Sin embargo, con ellos no alcanza.

En espejo con lo que ocurre con su partido a nivel nacional, Ignacio Torres (Chubut) aún no tiene definido si acompañará la iniciativa del oficialismo, instancia que se replica con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes siguen sin tener en claro qué postura adoptar. El quiebre entre el caudillo Carlos Rovira y su sucesor Hugo Passalacqua (Misiones), en tanto, tiene en los planes del Ejecutivo más repercusiones de las que en el gobierno quieren admitir. Hasta que se concretó el quiebre, las negociaciones misioneras entre el oficialismo y la provincia se daban con el ex gobernador quien siguió custodiando el devenir político de su territorio. Con la ruptura del espacio, el actual mandatario adoptó una postura diametralmente opuesta al dialogismo que Rovira supo ostentar en los casi tres años de gestión libertaria y el cacique norteño negociará hasta último momento el voto de sus legisladores.

Quienes ya anticiparon su negativa fueron los ¿ex? aliados Carlos Sadir (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), quienes anticiparon formal e informalmente al gobierno que no acompañarán la iniciativa oficialista. Lo mismo ocurre con Alfredo Cornejo (Mendoza), quien ratificó que el próximo año habrá PASO en su provincia. A ellos se suman los siempre opositores Axel Kicillof (Buenos Aires); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Zillioto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). Pese a mantenerse distante con la Casa Rosada, en los últimos días los guiños respecto al reclamo de soberanía en el cono sur y la posible construcción de una base en su provincia, sumado a la disputa interna por la gobernación a la que está siendo sometido, entusiasmaron al oficialismo con la posibilidad de que Gustavo Melella (Tierra del Fuego) acompañe la iniciativa, aunque por ahora no hay nada concreto.

Santilli, con rol central

Las negociaciones estarán en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien deberá hacer equilibrio entre la demanda de los gobernadores de cerrar lo antes posibles las bases y condiciones de la elección, y la estrategia de Karina Milei de dilatar hasta último momento estas conversaciones. Para la hermana presidencial las discusiones electorales recién deberán darse entre inicios de este año y principios del que viene, una circunstancia que, entiende, también le permitirá extender las negociaciones mucho más allá de la confección de listas. Amparada por sus laderos Martín y Eduardo “Lule” Menem, la secretaria general cree que además de bancas legislativas, el oficialismo podrá negociar con los gobernadores lugares en los ejecutivos provinciales, una ambición que podría costarle mucho más que votos en el Congreso.

Como sea, lo cierto es que el oficialismo continuará con las conversaciones con las provincias a lo largo de estas semanas. Para el 15 de septiembre, en tanto, el senador Agustín Coto decidió levantar el cuarto intermedio y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para seguir la discusión. Si bien fuentes legislativas son escépticos a la hora de hablar sobre la posibilidad de obtener dictamen ese mismo martes, lo cierto es que dentro de la Casa Rosada se muestran confiados y están convencidos de que podrán avanzar con el tratamiento del proyecto dentro del recinto a mediados de mes o, más tardar, principios de octubre.