23 de junio de 2026 Inicio
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Un cráter en la Ruta 5 expone el deterioro vial y el abandono de la obra pública del gobierno de Milei

Un enorme pozo en el kilómetro 281, cerca de Carlos Casares, provocó daños en numerosos vehículos y volvió a poner en el centro de la escena el estado de la infraestructura vial nacional.

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Un cráter en la Ruta 5 expone el deterioro vial y el abandono de la obra pública del gobierno de Milei

Un enorme cráter sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 281, en cercanías de Carlos Casares, se volvió viral en las últimas horas y despertó una nueva ola de cuestionamientos por el deterioro de la infraestructura vial en distintas regiones del país. Según denunciaron usuarios de la ruta, al menos diez vehículos sufrieron la rotura de neumáticos al atravesar el sector afectado.

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El reclamo tomó notoriedad luego de que un automovilista difundiera un video en redes sociales mostrando las dimensiones del pozo y advirtiendo sobre el peligro que representa para quienes circulan por uno de los corredores más transitados del oeste bonaerense. La situación resulta especialmente riesgosa durante la noche, cuando la falta de visibilidad impide advertir el hundimiento con anticipación.

Obra pública: el Gobierno nacional no cumple con sus responsabilidades

De acuerdo con vecinos y conductores habituales de la zona, la repercusión que alcanzó el video obligó al Estado nacional a intervenir el sector. Sin embargo, aseguran que los trabajos realizados fueron superficiales y que, en poco tiempo, el pavimento volvió a ceder.

Según explican, debajo de ese tramo de la ruta pasa un caño de agua que atraviesa la calzada, una situación que requeriría una obra de fondo para evitar nuevos hundimientos. Mientras tanto, el cráter reapareció y continúa representando un riesgo para miles de automovilistas.

Ante la falta de una solución definitiva, personal de Seguridad Vial colocó conos y señalización preventiva para obligar a reducir la velocidad y alertar sobre el peligro. No obstante, quienes transitan por el lugar sostienen que las medidas son insuficientes y reclaman una intervención urgente.

El episodio también reavivó las críticas contra el gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra pública y el recorte de inversiones destinadas al mantenimiento de rutas nacionales. Usuarios vienen advirtiendo desde hace meses sobre el progresivo deterioro de la red vial, una situación que no solo genera daños materiales sino que incrementa el riesgo de accidentes graves.

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