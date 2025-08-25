25 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos rechazó revisar la sentencia que había confirmado la defensa de la Nación en el caso “Aurelius”, evitando un pago cercano a 500 millones de dólares.

Por
Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

Argentina sumó un nuevo triunfo en los tribunales internacionales. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Nueva York, confirmó la decisión del 16 de julio que había desestimado la apelación de los demandantes en el caso “Aurelius”, vinculado al llamado “Cupón PBI”.

El acceso a Cusi Cusi requiere una travesía por caminos de montaña.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo mágico con cerros rojizos que es encantador

La resolución ratifica la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska, que falló a favor de Argentina al determinar que los demandantes no habían respetado la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.

Según la Procuración del Tesoro de la Nación, esta decisión evita una eventual obligación de pago estimada en unos 500 millones de dólares. A través de un comunicado, el organismo destacó su compromiso de “defender con firmeza los intereses de la Nación y de los ciudadanos en todos los procesos judiciales”.

En paralelo, la Corte de Apelaciones notificó a la Argentina que la audiencia por la apelación de la sentencia de fondo se celebrará el miércoles 29 de octubre en Nueva York, manteniendo la atención sobre uno de los juicios más relevantes para las finanzas públicas del país.

image

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 ¿Cuáles son los 3 cementerios argentinos que todos los turistas visitan?.

Cuáles son los 3 cementerios argentinos que todos los turistas visitan

En el norte argentino, hay un pueblo que no solo ofrece gastronomía típica, sino también variedad cultural.

Viajar a Salta: el destino donde los corsos te alegran la vida y las empanadas jugosas te llenan de sabor

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

El exintegrante de Sumo criticó a sus colegas en su programa de radio.

Después de criticar al folklore, Roberto Pettinato se metió con Coldplay: "Prefiero..."

En este lugar descansan desde pioneros del teatro independiente hasta máximos ídolos del fútbol.

Estos son los 20 famosos que descansan en el Cementario de Chacarita y quizá no sabías

Un destino ideal para desconectar, respirar aire puro y dejarse llevar por la calma única del sur neuquino.

Turismo en Argentina: tiene 300 habitantes, está en el sur y es un pueblito hermoso

Rating Cero

Al actor pakistaní Kumail Nanjiani le esperaba un brillante futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel después de unirse al elenco de protagonista de Eternals.

A este actor de Marvel le prometieron 6 películas, una atracción y un videojuego pero solo tuvo una producción: de quién se trata

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
play

Es alemana, está en Netflix y dura menos de 2 horas: la película que nadie tiene que perderse

Iara Lombardi interrumpió su presentación por unos segundo y Lali la alentó y luego la fue abrazar
play

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

Fátima Florez desmintió haber tenido un encuentro con Martín Demichelis

Fátima Florez rompió el silencio sobre su supuesto romance con Martín Demichelis

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Las nuevas Series de Netflix que te atraparán con su interesante trama
play

Esta miniserie con solo 4 capítulos y una cruda historia está siendo de lo más visto en Netflix: cuál es y de qué se trata

últimas noticias

Desalojo en San Telmo. 

La Ciudad ya realizó un total de 400 desalojos

Hace 26 minutos
Karina Milei en el acto de LLA en Junín: Gracias por poner todo lo que hay que poner.

Karina Milei, volvió a evitar hablar del escándalo de las coimas: "Gracias por poner todo lo que hay que poner"

Hace 37 minutos
Murieron periodistas por el ataque contra el hospital.

Israel bombardeó un hospital de Gaza y hay al menos 19 muertos, entre ellos 5 periodistas

Hace 1 hora
Tensión en Junín antes del acto de Javier Milei: insultos y piedrazos contra la comitiva presidencial.

Tensión en Junín antes del acto de Javier Milei: insultos y piedrazos contra la comitiva presidencial

Hace 1 hora
Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

Triunfo legal en Nueva York: la Justicia estadounidense ratificó fallo a favor de Argentina

Hace 1 hora