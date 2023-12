Tras la renuncia de Patricia Bullrich, postulan a Macri como presidente del PRO

El diputado nacional por Santa Fe Federico Angelini postuló este sábado al expresidente Mauricio Macri para liderar el PRO a partir del año próximo , luego de que la futura ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció que no será candidata para sumarse al gabinete de Javier Milei .

"Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer", dijo Angelini, actual vicepresidente del PRO, en declaraciones radiales.