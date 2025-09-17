Javier Milei anunció una serie de obras binacionales ante el Congreso Nacional de Paraguay El Presidente continuó con su actividad en tierra guaraní, donde el martes participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora y mantuvo un encuentro bilateral con su par local, Santiago Peña. Los proyectos descritos incluyen la Hidrovía y Vaca Muerta. Por







El presidente Javier Milei brindó un discurso este miércoles ante el Congreso Nacional de Paraguay, donde anunció una serie proyectos de obras entre ambos países. En su visita a tierra guaraní, el martes tuvo como actividad la participación de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y una reunión bilateral con su par local, Santiago Peña.

Durante su exposición ante legisladores locales, el jefe de Estado reveló una serie de obras entre Argentina y Paraguay que incluyen a la Hidrovía y Vaca Muerta.

Según detalló, se realizarán estudios para construir un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo; el memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta; el acuerdo operativo Yaciretá, que reactivó las obras en Anacuá; optimizar la estructura de la Hidrovía; y acuerdos aéreos para agilizar el transporte y otros trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios.

Previo a ello, Milei elogió las políticas económicas implementadas por el presidente Santiago Peña y resaltó que ambas naciones cuentan con mandatarios que “entienden que el Estado no tiene que ser un obstáculo para el desarrollo”.

"Reafirmaremos nuestra vocación de continuar este camino que es el correcto, basándonos en la experiencia presente y pasadas", afirmó Milei, para luego agregar: "Es nuestro sincero deseo que los proyectos mencionados, y los que puedan surgir en el futuro, nuestra relaciones bilaterales se profundicen y los lazos que nos unen continúen fortaleciéndose. Los proyectos de obras binacionales anunciados por Javier Milei en Paraguay Construccion de un puente entre las localidades de Misión La Paz y Pozo Hondo

La firma de un memorándum de entendimiento para la exportación de gas desde Vaca Muerta.

Acuerdo operativo Yaciretá y la reactivación de obras en Anacuá.

Obras para optimizar la estructura de la hidrovía.

Acuerdos aéreos para agilizar el transporte aéreo y terrestre entre los países

Agilizar los trámites en los pasos fronterizos y acuerdos migratorios. El discurso completo de Javier Milei en Paraguay