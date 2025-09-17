Fuerte repercusión en la prensa internacional por el rechazo a los vetos de Javier Milei

Medios de todo el mundo reflejaron el duro revés que sufrió el oficialismo en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del Presidente a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario.

Tras el duro revés que sufrió el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso, a partir del rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del Poder Ejecutivo a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario que habían sido sancionadas en agosto, importantes medios del mundo se hicieron eco de la noticia y pusieron énfasis en la pérdida de liderazgo del mandatario argentino.

Embed - C5N on Instagram: " FUERTE REPERCUSIÓN EN LA PRENSA INTERNACIONAL POR EL RECHAZO A LOS VETOS DE MILEI Medios de todo el mundo reflejaron el duro revés que sufrió el oficialismo en el Congreso, luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del Presidente a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario."

"El Congreso argentino rechaza el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica" , tituló el diario El País , de España. Y agregó: "La Cámara baja consigue los dos tercios necesarios para insistir con las normas y deja en manos del Senado la última palabra".

"Otro revés para Milei: diputados rechazan el veto a dos leyes de financiación pública" , publicó France 24 . El medio francés destacó también que "miles de estudiantes, docentes y trabajadores del sector universitario salieron a las calles para manifestar contra el veto del presidente a dos leyes aprobadas en agosto", y remarcó que "la decisión pasará ahora el Senado, donde el oficialismo no goza de mayoría".

France 24

"Diputados de Argentina rechazan los vetos de Milei a la ley de emergencia en la salud pediátrica y a la ley de financiación universitaria", tituló la agencia de noticias española EFE.

Efe España

En tanto, Deutsche Welle (DW) destacó las marchas que se estaban dando en las inmediaciones del COngreso durante el debate: "Argentina: marcha contra veto de Milei a fondos de educación. Mientras el Congreso argentino debate los vetos presidenciales, los cuales está habilitado a revertir, los manifestantes rechazan los recortes a las universidades y al mayor hospital pediátrico del país".

DW alemania

El diario El Observador, de Uruguay, tituló: "Golpiza al Gobierno: la oposición logró insistir en Diputados con las leyes del Garrahan y universidades. Con 181 fotos a favor, pasa la Ley del Garrahan al Senado. Con 174, pasa la del financiamiento universitario. Milei pierde aliados clave en Diputados".