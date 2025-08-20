Jubilados, las principales víctimas del ajuste de Javier Milei

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dejó en evidencia que el superávit del gobierno de Javier Milei se sostuvo a costa de los jubilados. Según el documento, en 2024 el 19,2% del recorte del gasto público se explicó por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y las pensiones.
El informe apunta directamente contra la reforma previsional impuesta por Milei, a través del DNU 274/24, que derogó la fórmula de actualización votada en el Congreso en 2021 y la reemplazó por una indexación automática atada al IPC. El CEPA advierte que esa decisión no fue neutra ni técnica: De haberse mantenido la fórmula anterior, los haberes hubieran sido superiores en septiembre 2024, diciembre 2024, marzo 2025, junio 2025 y septiembre 2025. La comparación es contundente: mientras la mínima sin bono llegará en septiembre de 2025 a $320.277, bajo la fórmula derogada estaría en $413.520, un 29,1% más.
El retroceso también se explica por el congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024 quedó fijo en $70.000, alcanzando hoy apenas a licuar la pérdida. En el mismo período en que las jubilaciones subieron 138%, el bono apenas representó un aumento del 91%. Según el cálculo de CEPA, si se hubiese actualizado en igual proporción, debería ser de $166.755 en septiembre de 2025. La diferencia, casi $100.000 por mes, representa lo que el Estado les niega a siete de cada diez jubilados.
Los números desmienten de plano el relato oficial. “A contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación”, subraya el documento. En el trimestre julio-septiembre de 2025, el poder de compra de quienes no perciben bono quedó 1,3% por debajo del último tramo de la gestión anterior, y en el caso de quienes sí lo reciben, el deterioro alcanza el 15,2%.
Informe completo del CEPA
Los haberes jubilatorios y la movilidad actual - Agosto 2025 - CEPA