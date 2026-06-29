29 de junio de 2026 Inicio
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Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027

El diputado ubicó a su partido en una futura coalición con La Libertad Avanza bajo la premisa de resguardar el cambio político en el país.

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Cristian Ritondo, diputado del PRO alineado al oficialismo.

Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027
Cámara de Diputados

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró este domingo que su partido resignará el protagonismo en las elecciones presidenciales de 2027 para confluir en una alianza con La Libertad Avanza, con el objetivo de priorizar la transformación del país por encima de los nombres propios.

Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, junto al presidente Javier Milei.
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En declaraciones a Infobae, el legislador recordó que tanto la fuerza política que integra como su fundador, el expresidente Mauricio Macri, mantienen el compromiso de sostener el rumbo actual. Asimismo, remarcó que las decisiones futuras responderán a la necesidad de blindar las reformas en marcha.

En ese sentido, el diputado ratificó la postura de la organización: "Lo hemos aclarado mil veces: no somos el protagonista del 2027. Lo seremos, tal vez, en el marco de una alianza o con algún candidato propio en algunas provincias, pero nunca vamos a poner en riesgo el cambio...de hecho vamos a blindar el cambio, así que accionáremos en consecuencia".

Ritondo enfatizó que, para construir un rumbo distinto en el país, "tiene que haber un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires". Añadió que a este desafío deben sumarse no sólo el PRO y el oficialismo, sino todas las fuerzas políticas afines que resulten convocadas.

Con respecto a las tareas inmediatas del nuevo ministro coordinador, Ritondo señaló que "seguramente tenga muchas prioridades para consolidar el cambio". Evaluó además que este paso en la carrera de Santilli le permitirá demostrar su capacidad de gestión ante futuros desafíos bonaerenses.

Antes, a través de sus redes sociales, el diputado había felicitado a su colega con un mensaje afectuoso debido a su extensa trayectoria compartida. "Hace 35 años que caminamos juntos y conozco de primera mano lo mucho que laburás y el corazón que le ponés a todo. Te quiero, te admiro y me pone feliz verte asumir este desafío. Dale para adelante como siempre", expresó.

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