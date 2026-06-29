Cristian Ritondo anticipó que el PRO no será protagonista en las elecciones de 2027 El diputado ubicó a su partido en una futura coalición con La Libertad Avanza bajo la premisa de resguardar el cambio político en el país. Por Agregar C5N en









Cristian Ritondo, diputado del PRO alineado al oficialismo. Cámara de Diputados

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró este domingo que su partido resignará el protagonismo en las elecciones presidenciales de 2027 para confluir en una alianza con La Libertad Avanza, con el objetivo de priorizar la transformación del país por encima de los nombres propios.

En declaraciones a Infobae, el legislador recordó que tanto la fuerza política que integra como su fundador, el expresidente Mauricio Macri, mantienen el compromiso de sostener el rumbo actual. Asimismo, remarcó que las decisiones futuras responderán a la necesidad de blindar las reformas en marcha.

En ese sentido, el diputado ratificó la postura de la organización: "Lo hemos aclarado mil veces: no somos el protagonista del 2027. Lo seremos, tal vez, en el marco de una alianza o con algún candidato propio en algunas provincias, pero nunca vamos a poner en riesgo el cambio...de hecho vamos a blindar el cambio, así que accionáremos en consecuencia".

Ritondo enfatizó que, para construir un rumbo distinto en el país, "tiene que haber un cambio profundo en la provincia de Buenos Aires". Añadió que a este desafío deben sumarse no sólo el PRO y el oficialismo, sino todas las fuerzas políticas afines que resulten convocadas.

Por otra parte, el referente parlamentario manifestó su entusiasmo ante la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. A criterio de Ritondo, el flamante funcionario "tiene un gran trabajo por delante" en una etapa donde todavía "falta mucho para la elección".