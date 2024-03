Tras el escándalo, Javier Milei oficializó la retrotracción de su aumento de sueldo: cuánto cobrará

Milei volvió a condicionar a los gobernadores: "El déficit cero no se negocia de ninguna manera"

Esta medida se había adelantado durante la noche del sábado. "La oficina del Presidente informa que por decisión del presidente Javier Milei, quedan anulados los aumentos al personal jerárquico de la administración pública nacional, incluidos presidente, vicepresidente, ministros y secretarios", se indicó en un comunicado oficial a través de X.

Además, desde el Poder Ejecutivo insistieron en que la responsabilidad es de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmaron la derogación del decreto señalado: "A través del decreto 235/2024 se derogó la normativa establecida por Cristina Fernández de Kirchner que vinculaba los aumentos de los trabajadores de la administración pública nacional a los sueldos de los funcionarios".

En el mismo párrafo, el Gobierno recurrió a la estrategia de apuntar contra la "casta política" y sostuvo: "Esta medida fue diseñada y ejecutada con el objetivo de proteger los bolsillos de la casta".

"La situación heredada es crítica y los argentinos están haciendo un sacrificio heroico. Es tiempo de que los políticos paguen el costo del desfalco que han ocasionado", concluyeron en la misma línea.

Decreto 235-2024 Boletín Oficial

Javier Milei dio marcha atrás con su aumento: cuánto cobrará

Al retrotraer el aumento que se había otorgado por decreto, Milei volverá a cobrar $4.068.738,23 brutos, sueldo que percibió en enero. Con el incremento, su salario había pasado a ser $6.025.801,32.

Guillermo Francos reconoció que Javier Milei "no fue consciente" de que se otorgó un aumento a sí mismo

La polémica por la suba salarial que se otorgó Javier Milei desató un debate de fondo sobre si hubo intencionalidad o si no sabía lo que había firmado. Guillermo Francos trató de explicar la posición del Presidente y optó por la segunda opción: aseguró que "no fue consciente" de que el DNU significaba un incremento no solo para los trabajadores de la administración pública, sino también para el Gabinete.

"El Presidente es consciente de que estaba dando un aumento conforme a la paritaria pública, pero no fue consciente de que ese aumento significaba también un aumento para los funcionarios de más alta escala", remarcó Francos, en una entrevista con La Nación. "Cuando le enrostran esto, se da cuenta de lo que implicaba y entendió que había un error", agregó el ministro.