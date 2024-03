Guillermo Francos reconoció que Javier Milei "no fue consciente" de que se había otorgado un aumento

El ministro de Interior expresó que el Presidente no sabía que el decreto que firmó significaba "un aumento para los funcionarios de más alta escala". "Cuando se dio cuenta de lo que implicaba, entendió que había un error", agregó.

Francos aseguró que Milei sabía que estaba dando un aumento paritario, pero no que alcanzaba al Gabinete.

La polémica por la suba salarial que se otorgó Javier Milei desató un debate de fondo sobre si hubo intencionalidad o si no sabía lo que había firmado. Guillermo Francos trató de explicar la posición del Presidente y optó por la segunda opción: aseguró que "no fue consciente" de que el DNU significaba un incremento no solo para los trabajadores de la administración pública, sino también para el Gabinete.