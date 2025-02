Tras el entredicho por la reforma previsional, el Gobierno echó a Mariano de los Heros de la Anses

En tanto, el despido de Milei a De los Heros se produjo después de que el Presidente afirmara que la reforma previsional "no está en carpeta" para este año, por lo que tuvo un entredicho con el exfuncionario en la antigua Nación AFJP, quien había asegurado que el Gobierno buscará impulsar una modificación en el sistema previsional "antes de fin de año" y no descartó que se discuta la suba de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Eso corre por cuenta del titular de ANSES. No es lo que está en carpeta", respondió el jefe de Estado este lunes a A24. "La reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral", explicó.

Para Milei, es "mucho más urgente" regularizar a los trabajadores informales que impulsar una reforma jubilatoria, ya que eso "permite ver cómo calibrar las ecuaciones de inicio". En ese sentido, criticó la moratoria porque, al "dar jubilaciones sin aportes", "se duplicaron la cantidad de manos".

"Prácticamente, el 40% del mercado de trabajo está en el sector informal. Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, entonces se van a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar las jubilaciones honestamente", sostuvo el jefe de Estado.

Actualmente, la edad mínima para acceder a la jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, siempre y cuando cumplan con el requisito de tener 30 años de aportes.

La moratoria está dirigida a mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de entre 55 y 65 años que no lleguen a los 30 años de aportes. A partir del 23 de marzo, cuando se vencerá y no será renovada, estas personas podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) desde los 65 años y recibir el 80% del haber mínimo, sin derecho a la pensión por viudez.

Los dichos de Mariano de los Heros sobre una reforma previsional

De los Heros había manifestado que la administración de La Libertad Avanza buscará impulsar una reforma previsional "antes de fin de año" y no descartó que uno de los puntos a debatir sea la suba de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Lo que tenemos que discutir es el régimen previsional, que es lo que anticipó el Presidente, antes de fin de año, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado", afirmó.

El funcionario señaló que "subir la edad de jubilación solamente no es una solución" y "tiene que analizarse toda una serie de situaciones". "La edad de jubilación puede ser; la proporcionalidad de cobrar en base a lo aportado", agregó, apuntando directamente contra la moratoria previsional, que vence el 23 de marzo y no será renovada.

"Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación. La informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando", añadió en diálogo con TN.

De los Heros destacó que 6 millones de personas accedieron a la jubilación a través de la moratoria, sin tener los años de aportes necesarios. "El 95% de todos los jubilados que se han jubilado por moratoria cobran la mínima", señaló.

