La ex del ex: se separó una mediática pareja argentina tras apenas seis meses de relación En medio de una crisis, la modelo confirmó que se terminó el vínculo amoroso de manera sorpresiva. "La palabra es desilusionada", indicaron.







Se separaron Moritán y Crivocapich. Pexels

En medio de rumores que indicaban una fuerte crisis, se confirmó la separación entre dos famosos argentinos: Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich terminaron su relación luego de seis meses. Pero el vínculo no habría terminado de la mejor manera.

“Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos que las cosas no estaban bien. La empezaron a estirar. Él, muy encantador, pero de repente pasa de cero a cien. Muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le han gustado, formas muy egoístas en algún punto”, indicó Paula Varela en Intrusos.

Roberto García Moritán El empresario y la modelo se casaron en noviembre de 2019. Redes Sociales Y agregó: “Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte. Parece que le gustaba mandar, y ella no se deja mandar. Sin embargo, está desilusionada porque cuando toman la decisión de separarse acordaron que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir, ‘Me separé porque ella quería tener hijos’, o que él no quería tener hijos. Muy lejos de la realidad está el tema de los hijos”.

Además, Pochi de Gossipeame le consultó a Moritán si se encontraba en pareja con Gisela Dulko, ya que habían surgido rumores, pero él lo negó. “No estoy con ella”, indicó. Mientras que, la extenista también publicó en su cuenta de Instagram: “Todo falso, gracias”.