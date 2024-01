Trabajadores de la cultura realizaron una multitudinaria concentración en el Congreso en rechazo de la Ley Ómnibus

La convocatoria fue realizada por la "Unidos por la Cultura", un espacio federal integrado por distintas organizaciones, grupos y trabajadores de la cultura independiente, y se realizó en más de 40 puntos del país.

"Nosotros estamos acá con la Asociación Argentina de Actores para defender la cultura. El Instituto Nacional del Teatro, el INCAA, todo lo que tiene que ver con la cultura argentina se puede perder con este DNU que es inconstitucional. Estamos acá para defender el trabajo en la Argentina", contó uno de los manifestantes en diálogo con el móvil de C5N

"Que tengan en cuenta que el Fondo Nacional de las Artes nos ayudó a que nosotros, en nuestra vocación teatral, podamos manifestar lo que queremos del teatro", expresó uno de los actores presentes en la concentración.

"La convocatoria es para defender la cultura. La cultura somos todos. Los vendepatrias son imperdonables. Milei le da la espalda al Congreso, después dicen que son coimeros y luego que son idiotas útiles. El idiota útil es el que le dieron la presidencia y lo maneja Macri. Son empleados de los grandes poderes", agregó por su parte otro de los manifestantes.

"Mucha gente no sabe, pero hay organismos como el INCAA, el Instituto del Teatro o el Fondo Nacional de las Artes que no dependen exclusivamente del aporte del Estado sino que tienen recaudación tuya así que eso de que es con la plata de la gente es todo mentira. Es un ataque a la cultura. No quieren que tengamos cultura en este país, ese es el problema", completó otro de los presentes en el lugar.

Cultura movilización

El comunicado de Unidos por la Cultura