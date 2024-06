Tenso cruce entre Wado De Pedro y Villarruel: "No me haga entrar en su historia personal"

"No me haga entrar en su historia personal": la provocadora frase de Victoria Villarruel contra "Wado" de Pedro

"No me haga entrar en su historia personal" , dijo Villarruel en lo que se interpretó como una referencia a Enrique “Quique” de Pedro y Lucila Adela Révora , los padres del senador que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

Todo comenzó durante el debate de Pedro propuso una moción de orden para crear una comisión de legisladores para acercarse a la movilización y evaluar in situ los graves incidentes entre manifestantes y uniformados.

A los gritos, la titular de la Cámara alta, Villarruel, no quiso en una primera instancia dar lugar a que se votara la iniciativa y explicó que cualquier senador podía levantarse de sus bancas y salir a la calle sin necesidad de interrumpir la sesión. Esa situación provocó un fuerte cruce entre ambos.

"Esa moción de orden no existe. Si alguno quiere retirarse para ir a chequear la situación puede hacerlo tranquilamente", expresó la presidenta de la Cámara Alta. "Usted no me puede reprimir la palabra", respondió de Pedro. "Senador de Pedro, si usted quiere retirarse puede hacerlo libremente", retrucó Vilarruel. "Una moción es una moción. La moción existe si un senador la promueve", explicó el senador.

"La sesión va a continuar como corresponde", gritó la vicepresidenta. "No, la moción se expresa. Yo expresé una moción. La moción existe", recriminó de Pedro. "El que quiera retirarse puede hacerlo libremente. Nadie se los impide", contestó Vilarruel. "Yo se que usted reivindica un régimen distintos. Este es un régimen democrático", señaló el senador. "Senador no me haga entrar en su historia personal". El que necesita se retira", cerró la titular del Senado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1800972840289828989&partner=&hide_thread=false Un hijo de desaparecidos vs una hija de un genocida. La batalla nunca resuelta en la historia argentina. pic.twitter.com/ZzQaLD6Cc7 — Marian Herrera (@marianherrrera) June 12, 2024

En medio del revuelo intercedió el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, quien le reclamó a Villarruel que se encargue personalmente de llamar a la jefatura de seguridad "para saber qué esta pasando" ya que "están hiriendo a la gente".

"Usted no podía ver lo que está pasando desde acá. Desde el despacho se podían ver los piedrazos que le tiraban a los uniformados", retrucó la vicepresidenta. Ante esa situación, el formoseño alzó la notebook que tenía sobre su pupitre para darle a entender a la presidenta del Senado que había estado siguiendo el curso de los incidentes que se suscitaban fuera del Congreso.

El senador nacional de la UCR, Flavio Fama, propuso una moción alternativa para elegir una comisión pero sin ir a un cuarto intermedio, para no interrumpir el desarrollo de la lista de oradores. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri acusó al kirchnerismo de querer "frenar el debate de la sesión" con su propuesta.

"¿Quieren ganar una moción o quieren ir a ver qué pasa afuera porque en dos minutos se forma la comisión? Pero lo que quieren es frenar la sesión", disparó la bonaerense. Recogió el guante la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti: "No queremos parar la sesión. Queremos ir a proteger a los argentinos y argentinas".

Después de un lapso de confusión, y una serie de consultas, Villarruel dio lugar a que se votara la moción de Wado de Pedro, que resultó rechazada a mano alzada.