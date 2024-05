Tenso cruce entre una diputada del PRO y Myriam Bregman en Diputados: "Nunca van a ser Gobierno"

"Usted nunca va a ser gobierno porque no manejó ni una fotocopiadora en el centro de estudiantes así que me deja hablar", le dijo Daiana Fernández Molero a la diputada del Frente de Izquierda.

Luego agregó: "O sea, si hubiera manejado una fotocopiadora por lo menos tendría algún contexto de restricción presupuestaria que no tiene". El violento comentario fue interrumpido por el presidente de la comisión, José Luis Espert, quien poniéndose del lado de la legisladora del PRO le pidió a Bregman que no interrumpa y espere su turno para hablar.

María Eugenia VIdal presentó un dictamen para pagar la recomposición de las jubilaciones en 12 cuotas

En la reunión informativa de la comisión de Presupuesto y Hacienda, la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal fue la encargada de explicar los detalles del dictamen presentado por esa fuerza política para reemplazar la actual fórmula de movilidad previsional.

Entre otros puntos, el dictamen del partido amarillo plantea sumar un 8% adicional de recomposición de los haberes jubilatorias respecto de la propuesta que el Gobierno efectivizó a través del DNU 274, con la particularidad de que lo habilita a dividir ese aumento en 12 cuotas mensuales acumulativas.

La ex gobernadora bonaerense recordó que tenía un proyecto propio que había presentado pero que producto de las restricciones fiscales que viene comunicando el Gobierno decidió no ingresarlo como dictamen la semana pasada cuando la mayoría de los bloques firmaron despachos en la comisión de Previsión y Seguridad Social.

Sin embargo, Vidal destacó que el dictamen del PRO "ratifica" el DNU y comparte los objetivos. Luego pasó a detallar las escasas diferencias. Al igual que el dictamen de la UCR y Hacemos Coalición Federal, la propuesta del PRO agrega un 8% de recomposición al 12,5% dispuesto por el Gobierno (en total 20,5%), a fin de recuperar la inflación del mes de enero.

No obstante, en lugar de pagar ese 20,5% desde el primer momento en que la fórmula quede vigente, el dictamen del PRO le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de dividir ese adicional en 12 cuotas mensuales acumulativas, de manera tal de reducir el impacto fiscal durante este año.