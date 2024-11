Tenso cruce en Diputados: gritos, insultos y agresiones en el plenario de comisiones

La presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, intervino e invitó a Giudici a retirarse de la sala por el improperio. En medio del griterío, Ferraro acusó a la diputada del PRO de ser permeable al lobby de la empresa de apuestas online Codere y de Daniel Angelici.

"¿Cómo me vas a decir eso si me conocés hace más de 20 años? Ególatra", respondió Giudici. "Hacete cargo", retrucó Ferraro, en el momento más caliente del plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.

"Están haciendo un triste espectáculo", lanzó Frade. "¡Dale, incentivalo! ¡Pará un poquito con la mentira, con los agravios. ¡Parala! Mirá que te conozco, a vos y a Maxi", siguió Giudici, cada vez más fuera de sí. "Diputada, soy civilizada y no integro un Gobierno de locos. Vamos a continuar. Termínela", le espetó Frade.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Bobmacoy/status/1856724011327074718&partner=&hide_thread=false - Terrible cruce entre la Diputada Silvana Giudici del PRO y el Diputado Maximiliano Ferraro de la CC... pic.twitter.com/dqgBtA3rlH — Doctor House (@Bobmacoy) November 13, 2024

La paciencia de Giudici se había agotado luego de escuchar primero al vicepresidente de la comisión de Prevención de Adicciones e integrante de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, que acusó a quienes firmaban el dictamen de minoría de no animarse a "ponerle el cascabel al gato al fenomenal negocio" del juego online.

Pero terminó de perder el control de sus actos cuando Ferraro hizo hincapié en las diferencias entre el dictamen de la mayoría y el de la minoría, que solamente prohíbe la publicidad en medios de comunicación pero no dice nada respecto de redes sociales, influencers, clubes de fútbol, camisetas deportivas, cartelería en estadios y en la vía pública.

"Lo estamos equiparando a la prohibición de publicidad del tabaco regulada por este Congreso de la Nación", destacó el diputado de la Coalición Cívica. Además, Ferraro hizo referencia al vinculo entre el juego y la política y consideró que "no son gratuitas esas influencias", en un tiro por elevación hacia los sectores que firmaron el dictamen de minoría.

La iniciativa pudo avanzar en un marco inusual y adverso, ya que fueron cinco las comisiones involucradas en el tratamiento, que entre todos sus integrantes superan la mitad de la cámara.

"Cuando dispuso esta Cámara que cinco comisiones tenían que tratar el tema (ludopatía y juego online), tuve en claro que el oficialismo no quería este proyecto. La Ley Bases fue tratada sólo por tres comisiones y repasamos todo el derecho argentino", comparó Frade.

"No me resultó fácil consensuar un proyecto entre 148 diputados. Si hubiera sido intolerante, no hubiéramos llegado hasta acá. Recepté todas las propuestas, una ley no puede contentar a todos. La Coalición Cívica tuvo que renunciar a la regulación de bingos y casinos, y no estamos llorando por los rincones", indicó.

El dictamen de mayoría, firmado por la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, cosechó 90 firmas. El dictamen de minoría obtuvo 58 firmas del PRO, La Libertad Avanza y la UCR, en base a un proyecto de Silvana Giudici.