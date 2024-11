Diputados buscará emitir dictamen en los proyectos que intentan frenar la ludopatía online

"Mi anhelo es lograr mayoría de firmas en las cinco comisiones. Necesito la mitad más uno de todos. Esperemos, estoy trabajando en eso. Vamos a ver cuál es el temperamento", señaló la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, previo al comienzo del debate en diálogo con NA.

El plenario de comisiones iba a realizarse el jueves pasado, pero la cita debió bajarse de la agenda porque las titulares de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), y de Familias, Roxana Reyes (UCR), pidieron más tiempo para analizar los proyectos en asesores.

Comisión diputados- ley ludopatía Captura

“Durante todos estos meses de trabajo hemos nutrido nuestro proyectos y hemos trabajado para consensuar un texto que pueda abordar y contemplar a mayor cantidad de aportes. Estamos muy orgullosos de este dictamen que seguramente será el de mayoría”, señaló en un primer momento la diputada Constanza Alonso de Unión por la Patria.

Por su parte, su compañero de bancada por Santa Fe, Eduardo Toniolli, apoyo su dictamen propuesto y afirmó: "No hay campañas de concientización, no hay charlas escolares en clubes, no hay barreras biométricas que es necesario poner que alcancen para conjurar esta situación, si no le ponemos un freno a este estímulo masivo que lleva convertir a cada celular en un casino”.

Diputados: cuáles son las iniciativas que se debaten en comisión

Se perfilan dos proyectos de ley: uno se posiciona como candidato a ser de mayoría y es el que impulsa la Coalición Cívica, en base a un proyecto de Maximiliano Ferraro, junto a Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal y los radicales de "Democracia para Siempre".

Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) firmarán otro dictamen tomando como referencia un proyecto de Silvana Giudici.

Para el dictamen que se perfila como el de la mayoría, Frade articuló acuerdos con el vicepresidente segundo de la comisión de Prevención de Adicciones, Rogelio Iparraguire, y también con Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal. También hubo consultas permanentes con las radicales Karina Banfi y Gabriela Brouwer de Koning.

Entre otros puntos, la iniciativa de la oposición prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etcétera. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería.

Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.

Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, por lo que queda prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.

En cuanto al uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito. Además, se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.

Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.

El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados. Por ejemplo, se incrementan las penas del articulo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.

En medio de su parálisis legislativa, el Senado buscará dictaminar hoy el proyecto de ley antimafias

El plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales del Senado buscará dictaminar el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, en medio de la parálisis de esa cámara.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, es una de las iniciativas del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Como parte del debate de este proyecto, la semana pasada fueron recibidos en el plenario de comisiones el jefe de Asesores del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni, y el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, por estas horas con alto perfil público a raíz del crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte, ex líder de la barra de Rosario Central.

El impulso del proyecto viene siendo limitado desde hace varias semanas por la falta de quórum de los senadores y la poca actividad parlamentaria en el cuerpo.

Senado NA/Daniel Vides

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Penales, Juan Carlos Pagotto, y de Seguridad y Narcotráfico, Carolina Losada, aspiraban a dictaminar esa iniciativa mucho antes.

Sin embargo, la ausencia de senadores aliados, sumada a la negativa del kirchnerismo al proyecto que propone Bullrich, hicieron que su curso natural se viera afectado y demorado para su tratamiento en el recinto senatorial que, de no abrirse antes del 26 de noviembre, cumpliría dos meses cerrado.

La iniciativa tiene como objetivo robustecer las herramientas en la investigación y sanción de las organizaciones criminales.

Uno de los ejes centrales pasa por la imposición de penas más severas para quienes formen parte de agrupaciones narco, de lavado de activos, extorsión y/o trata de personas, independientemente de su rol dentro de esas organizaciones.

La Cámara de Diputados ya aprobó ese proyecto a principios de octubre por 137 votos contra 92, con el respaldo de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal y el rechazo de Unión por la Patria (UxP) y la Izquierda.

Los bloques que rechazan la iniciativa apuntan contra la violación del artículo 18 de la Constitución y del 8 del Pacto de San José de Costa Rica que implicaría el endurecimiento de penas.