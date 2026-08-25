El Gobierno reafirmó el tratado de límites con Chile por el estrecho de Magallanes A través de Cancillería, aclaró la plena vigencia del Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, luego de que Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea, afirmara que el estrecho y el paso Drake son materia de soberanía, lo que causó malestar en el país trasandino. Por Agregar C5N en









El Tratado de Paz y Amistad de 1984 definó que el estrecho de Magallanes es de jurisdicción chliena.

El Gobierno reafirmó que el país suscribe plenamente al Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 que define las fronteras con Chile, una aclaración obligada luego de que el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, afirmara que el estrecho de Magallanes y el paso Drake son materia de soberanía, lo que causó malestar en el país trasandino.

"La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Ambos instrumentos rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina. La relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado que la República Argentina sostiene públicamente y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida: espacios de creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro", expresó Cancillería en un comunicado publicado este martes.

"En este ámbito, reafirmamos el valor estratégico de la cooperación con Chile. Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional", añade el texto.

La misiva concluye con el énfasis en que "la República Argentina reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos".

pic.twitter.com/p9hSZrH0Um — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) August 25, 2026 Enojo en Chile por las expresiones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina sobre el estrecho de Magallanes Este domingo, en un programa de streaming, Valverde sostuvo que "lo otro que tenemos muy importante es Magallanes, el sur, el Drake: todo eso es soberanía; hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico y eso te puede alertar un montón de cosas".