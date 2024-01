"Sin techo no se puede ser libre": dirige una fundación que brinda acceso a una vivienda digna y alertó por el desfinanciamiento

“Venimos a a proponer que esta política no sea desfinanciada", advirtió Juan Maquieyra.

Una de las voces que alcanzó más repercusión fue la de Juan Maquieyra, director ejecutivo de Techo Argentina, fundación que trabaja para el acceso de familias postergadas a una vivienda digna.

“Sin techo no se puede ser libre”, sentenció Maquieyra en su intervención. “Sin cloaca, sin acceso al agua, no se puede ser libre”, agregó.

“En una Argentina en la que muchas cosas se rompieron, una cosa no se rompió, además de la solidaridad y la fortaleza de los vecinos para que esta crisis no sea peor de lo que es. Y es una política que logró que 250 mil mujeres desarrollaran una pieza más en su casa, para que los adultos no duerman con los niños”, resaltó.

Además, añadió “se generaron 187 mil puestos de trabajo y se construyeron cientos de viviendas y cientos de kilómetros de infraestructura”.

Maquieyra destacó que esa política “recibe inversión estatal y privada, y es evaluada por la Universidad Católica Argentina, el BID, CIPECC y otras organizaciones”.

“Venimos a a proponer que esta política no sea desfinanciada. Representa el 8% de la recaudación del impuesto PAIS y venimos a proponer que se sostenga ese 8%”, concluyó.