Sin la presencia de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, Diputados recibió a especialistas para exponer sobre el escándalo cripto

El encuentro contó con la participación de Santiago Siri, presidente de The Democracy OS Foundation; Mariano Biocca, director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech; y otros seis especialistas en la temática. Carlos Maslatón también formaba parte de la lista de invitados, aunque no asistió a la reunión.

Por parte de los diputados, hubo una veintena de legisladores del peronismo, Máximiliano Ferraro y Mónica Frade de la Coalición Cívica; diputados de la izquierda; y Esteban Paulón (Encuentro Federal). Pese a las críticas que se esgrimieron desde las dos ramas del radicalismo –UCR y Democracia para Siempre- y el PRO, no hubo diputados de estos espacios en el mitin.

Además del pedido de juicio político impulsado por UxP, se sumó la solicitud de sesión para tratar los diez expedientes presentados por distintos espacios para investigar, interpelar o pedir informes a funcionarios por la presunta estafa de $LIBRA para el próximo 11 de marzo. El documento fue presentado por diputados de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, no obstante, el único presente de sus firmantes en la reunión de esta tarde fue el santafecino Esteban Paulón.

Con el antecedente inmediato del intento fallido de crear una comisión investigadora en el Senado (al que le faltó un solo voto para su aprobación, tras el insólito cambio de posición de Eduardo Vischi), fuentes parlamentarias consignaron a C5N que prevén dificultades para reunir el quórum para la mencionada sesión. Además, otro legislador del sector dialoguista, opinó que “se le está dando mucho margen” al Gobierno pidiendo una sesión para dentro de dos semanas. El diputado no sólo realizó esa observación respecto de los tiempos, sino que aclaró que muchos de esos expedientes habrá que volver a presentarlos por formar parte del período extraordinario.

La opinión de los expertos

Además de los ya mencionados Santiago Siri y Mariano Biocca, estuvieron presentes Emilse Garzón, periodista especializada en Cultura Digital, Ciberseguridad e IA; Maximiliano Firtman, programador, docente y periodista especializado en CyT, IA y sistemas Ponzi; Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina; Laureano Bielsa, abogado especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos; Fernando Molina, ingeniero especializado en sistemas, management y analytics; y Gustavo Nigohosian, contador público especialista en auditorías y control de fraudes, con certificaciones internacionales.

Los invitados especializaron precisaron datos de la industria, entre ellos, destacaron la importante participación de Argentina en el mundo de las criptomonedas y las billeteras virtuales. Destacaron que 1 de cada 4 argentinos usa criptomonedas, lo que significa que el país se encuentra en el puesto número 1 en volumen transaccional y cantidad de usuarios en Latinoamérica y, a nivel mundial nos encontramos en el cuarto lugar en el uso de esta tecnología. Además, según precisó Biocca, esto representa el 22% del volumen que se mueve de estos activos en América Latina. También agregó que 8 de cada 10 habitantes de Argentina utiliza en la diaria una billetera virtual. En este sentido, los especialistas derribaron el mito impulsado por el Gobierno de que “es un tema que no afecta a los argentinos”.

Tras un repaso de los acontecimientos iniciados el pasado 14 de febrero, Maximiliano Firtman sentenció: “Nadie duda que $Libra fue un fraude financiero, al punto que ante el tuit de Javier Milei supusimos que era un hackeo de su cuenta". El divulgador también hizo énfasis en la participación de los actores de Viva La Libertad Project, a quienes calificó como criptoladris, para luego aclarar que “se trata de gente del under del mundo cripto”.

Mayoritariamente y tras una serie de explicaciones en la material, los invitados consignaron que $Libra cumplía con todas las características de una memecoin. También hicieron referencia al evento organizado por Tech Forum –empresa de Mauricio Novelli- al que calificaron de sospechoso. "Era obvio que podía pasar algo de lo que pasó”, precisó Emilse Garzón sobre el evento y agregó “la CNV no ha hecho nada aún y es necesario la regulación. La cripto no necesariamente es una timba".

Siri: "$Libra es una estafa porque algunos jugadores tuvieron información privilegiada"

Santiago Siri, especialista cripto que vio venir el escándalo, aclaró en el comienzo de su alocución que su presentación en la comisión sería desde su lugar de ciudadano común, “sin ningún tipo de intención de hacer ningún tipo de política”. Aunque luego aclaró que fue “fundador del partido de Larreta” y, en aquel entonces, “le ganamos a los liberales libertarios”.

“Una de las cosas que más me ha frustrado como ciudadano es que jamás recibí ningún tipo de atención por parte del actual presidente, siendo que en diciembre del año pasado, vino por cuarta vez Vitálik Buterin con la intención de asesorar al Gobierno en el tema de cripto y recibimos la negativa” se quejó Siri.

Respecto de si los acontecimientos conocidos tras el escándalo se tratan de una estafa promovida por Javier Milei, el fundador de Democracy Earth, explicó: "Esto no es una estafa por la suba o baja de precio,es una estafa porque algunos jugadores tienen información privilegiada y porque hay quienes actuaron inmediatamente después del tuit del presidente, en perjuicio de los pequeños inversores que ingresaron después".

Siri también se refirió al dilema de “difusión vs. promoción”. Explicó que existen tres características para diferenciarlos: si hay un Call To Action –como en el caso del tuit de Milei un link al cual acceder-, se vuelca más a la promoción que a la difusión; si hay lenguaje poco neutral –arenga y falta de objetividad- también se inclina a la promoción; y, si quien lo promueve tiene algún tipo de beneficio económico, también se trataría de una promoción y no una difusión. De todos modos, Siri aclaró que “si difundió o promovió será cuestión de la justicia determinarlo”.

La explicación tiene que ver con la aclaración del Presidente en la nota con Jonathan Viale, en reiteradas oportunidades, de que se trataba de una difusión y no una promoción. Esta diferencia tendría relevancia a partir de las interpretaciones que podría tener en cuenta la justicia norteamericana respecto del caso.