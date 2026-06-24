24 de junio de 2026 Inicio
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Súper RIGI y fondos buitre: seguí en vivo la sesión en Diputados

El cuerpo legislativo inicia desde las 12 el tratamiento de los dos proyectos, que ya cuentan con media sanción del Senado, y buscarán convertirse en ley. Con el apoyo de bloques aliados, el oficialismo confía en tener los votos necesarios para aprobarlos.

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Sesión clave en Diputados para el Gobierno. 

La Cámara de Diputados lleva a cabo este miércoles, desde las 12, una sesión que incluye el tratamiento de dos proyectos clave para el Gobierno: el Súper RIGI y la autorización del pago de u$s171 millones a los fondos buitres.

Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro cuestionaron el blindaje del Gobierno a Adorni. 
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Ambas iniciativas ya cuenta con media sanción del Senado y representan una de las principales apuestas legislativas de la administración de Javier Milei para atraer capitales destinados a nuevas industrias, especialmente en áreas vinculadas a la energía, la minería, la infraestructura y la economía del conocimiento. Ademas de modificar la agenda política, en medio del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La sesión se desarrollará además apenas 24 horas después de la frustrada convocatoria impulsada por la oposición para interpelar al exvocero presidencial por las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal en su contra.

El oficialismo logró evitar el debate por falta de quórum gracias al respaldo de legisladores del PRO y de la UCR, que no bajaron al recinto y dejaron sin número a los bloques de la oposición que buscaban avanzar con los cuestionamientos al funcionario.

El temario de la sesión

Noticia en desarrollo.-

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