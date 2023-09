Sergio Massa presentó su nuevo spot de campaña: "Tenemos con qué" 

“Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual y la está negociando con el cuchillo entre los dientes”, comienza el video donde aparecen imágenes del candidato junto a trabajadores de distintos sectores.

Luego comenzó a detallar y a valorar las distintas cosas que el país tiene: “Tenemos problemas, es verdad, pero no por eso vamos a dejar de tener cientìficos, hospitales, tener clase donde casi nadie llega y los corazones abiertos para todos lo que aterrizan acá”.

cientifico spot massa.JPG

“Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo y alguien que los va ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema, tenemos caballos y también tenemos unicornios", agrega.

Para luego remarcar: "Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, tenemos satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar".

En otra parte del spot, se refiere a la inseguridad donde reconoce que "es verdad, también tenemos chorros y narcos", pero "tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra y cuando era intendente fue a los primeros que fue a buscar".

trabajadores spot massa.JPG

También valoró todos los recursos naturales que existen en el país y la situación actual de los comercios y eventos culturales: "Porque no sólo tenemos con quien, tenemos con qué: tenemos litio, gas y petróleo. Pero esa no es la novedad, la novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados, Pero hay algo que no tenemos y es lo que mereces tener, créditos para que tengas lo tuyo".

"Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera, pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar", agregó.

Y sobre el final, pone en personas todo lo bueno que tenemos en Argentina. "Tenemos a Juan a punto de recibirse, tenemos a Silvia por jubilarse, a Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por Camino de Cintura, tenemos a todos adentro y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera porque ¿sabes qué es lo mejor que tenemos?, argentinos, millones de argentinos y argentinas que ahora pueden decir tenemos con quién, tenemos con qué", concluyó.