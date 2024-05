"Ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional", aseguró la periodista que entrevistó a Javier Milei

Vera Bergengruen dio detalles del mano a mano con el Presidente. Contó que el mandatario rechazó sacarse fotos en el Sillón de Rivadavia porque no usa ese sector de Balcarce 50.

La periodista Vera Bergengruen fue la designada para entrevistar al presidente Javier Milei para la revista internacional Time, trabajo que fue a la portada y generó reacciones alrededor del mundo. Sin embargo, ella aseguró que "ser tapa de Time no es lo mismo que respeto internacional".

En la misma línea, y a pesar de lo que pregona el Gobierno sobre la supuesta fama mundial del Presidente, admitieron que Milei no es tan conocido como cree: “Fue súper interesante porque el público de Time es internacional, entonces escribí un tipo de perfil para presentarlo al resto del mundo que capaz no sabía mucho de él, pero había visto el show, personaje, pelo, campaña, la vida de los perros. Quizás al público argentino no le pareció que haya tanto (material) nuevo”.