Senado: Villarruel ganó la primera pulseada en la LLA y logró imponer al presidente provisional en su primera sesión

La furia de Paoltroni al ser traicionado por La Libertad Avanza: "La casta me dio la bienvenida"

En los últimos días, las tensiones y negociaciones por las autoridades parlamentarias giraron en torno al cargo de presidente provisional del Senado, un lugar de suma importancia al ubicarse segundo en la línea de sucesión presidencial. Aquella discusión generó diferencias tanto en LLA como en Unión por la Patria (UxP).

En principio, el presidente Javier Milei había señalado al formoseño Francisco Paoltroni para ese lugar, quien incluso había brindado distintas entrevistas desde ese futuro rol. Sin embargo, Villarruel había advertido este lunes que el tema no estaba cerrado. En medio del cortocircuito con el libertario, el debate quedó saldado a favor de la vicepresidenta, quien logró imponer al senador de LLA por San Luis, Bartolomé Abdala.

A la hora de tomar la palabra, Paoltroni mostró su disgusto con lo sucedido, y si bien no confirmó la salida del bloque, adelantó cuál será su rol de ahora en adelante: "La casta me ha dado la bienvenida. Estaba postulado por el presidente como presidente provisional, para mí es un triste comienzo. Voy a votar de aquí en adelante fiel a mis principios. Como decía el presidente no somos manada y el que las hace las paga".

El espacio libertario no muestra preocupación por sus dichos, aseguran que "está en todo su derecho para hacer el discurso" y que esperan "siga trabajando por el espacio que fue electo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PaoltroniF/status/1735044824271650892&partner=&hide_thread=false En mi primera sesión elegimos las autoridades del @SenadoArgentina y la casta me dio la bienvenida. A pesar de eso, renuevo mi compromiso con la libertad, el trabajo y el progreso en la provincia de Formosa. pic.twitter.com/K7H8Hza95M — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 13, 2023

Dentro de UxP también había diferencias por este tema, reflejadas en la expresidenta, Cristina Kirchner, quien había expresado que las autoridades parlamentarias debían estar representadas por LLA, y el presidente del bloque de UxP, José Mayans, quién se mostraba en contra de esa idea por la baja representación de los libertarios en el senado.

"No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría”, remarcaba el formoseño.

El único cargo que todavía quedó vacante es el de la vicepresidencia, destinado para UxP y cuyo nombre todavía no está resuelto. El resto de los cargos serán ocupados por LLA y sus aliados. La vicepresidencia primera quedó en manos de la santafesina Carolina Losada y la segunda para la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, alineado con Javier Milei.

La lista la completan componen María Laura Izzo como secretaria Administrativa, un lugar de suma importancia al administrar los fondos del Senado, Agustín Giustinian, como secretario Parlamentario, Lucas Clark como prosecretario administrativo, Dolores Martínez como prosecretaria Parlamentaria y Manuel Chavarría como prosecretario de Coordinación Operativa.

UxP denunció la inconstitucionalidad de la sesión

El primero en tomar la palabra fue Mayans, quien denunció que la sesión era inconstitucional y que iba en contra de lo establecido en el reglamento interno del Senado, el cual establece que la sesión preparatoria para la elección de autoridades debe realizarse el 24 de febrero.

"Esta sesión viola la Constitución y el reglamento del Senado. No hay necesidad de empezar mal una gestión de Gobierno", advirtió, y agregó: "Nos vamos a abstener de participar de una sesión ilegal, inconstitucional e ilegítima, me parece que no empiezan bien la gestión".

En la misma línea se pronunció la senadora Juliana Di Tullio, quien consideró como “irresponsable” y “empezar de mala manera” que no se haya hecho la sesión el 24 de febrero. “El número lo tienen y lo seguirán teniendo, no creo que nadie cambie su posición", subrayó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/anabelfsagasti/status/1735015829245153439&partner=&hide_thread=false Este nuevo periodo de la Libertad Avanza que está co-gobernando con Juntos por el Cambio, inicia no solo vulnerando el reglamento del Senado, sino también violando la Constitución Nacional. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) December 13, 2023

El momento más fuerte de la sesión lo protagonizó Di Tullio, quien denunció que LLA negoció despachos y cargos para que el resto de los bloques bajaran a la sesión, teniendo en cuenta que el espacio libertario solo cuenta con 7 senadores.

“Es el nivel que está llevando al Senado esta administración, nadie dijo nada, dijeron que los estaban extorsionando para darles los despachos, que les estaban pidiendo dinero para darles los despachos, un escándalo del que nadie se hace cargo y había autoridades de bloque, no solo la presencia de la presidenta de este cuerpo, sino la presencia de los distintos bloques que convalidaron las negociaciones que se hicieron ayer para bajar y tener quórum y eso que lo que yo llamo la prepotencia del número”, aseveró.

La oposición a Milei

En esta primera sesión, UxP estrenó su rol de oposición y no dejó pasar las críticas por los anuncios económicos del martes. “Esto ya lo vimos con Martínez de Hoz, lo vimos con Mauricio Macri y ahora lo vemos con Milei potenciado porque se inicia la gestión con una brutal devaluación que ataca los recursos de los trabajadores es un 120% de devaluación y eso no votó el pueblo”, describió Mayans.

Al igual que el formoseño, Di Tullio se refirió a las medidas económicas y al rol que tomarán desde el Senado: “Son el grupo motosierra y el cogobierno y nosotros somos claramente la oposición a este gobierno y al dolor que vamos a sufrir todos los argentinos y argentinas”.