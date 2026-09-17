El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH: cómo afecta a los titulares del beneficio El nuevo proceso se facilitará a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la ANSES. Por Agregar C5N en









Se introdujeron cambios en el sistema de control de la Asignación Universal por Hijo.

El Gobierno modificó el sistema utilizado para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se solicitan para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH), con el objetivo de contribuir "al fortalecimiento del sistema de protección social".

La medida se implementó a través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Julio Gabriel Cordero.

El Gobierno cambió el sistema de control de la Asignación Universal por Hijo: cómo afecta a los titulares del beneficio La norma define que el 20% de la asignación, que hasta ahora se retenía, se abonará automáticamente a los beneficiarios que acrediten el cumplimiento de controles sanitarios y el plan de vacunación para niños de hasta 4 años, así como la certificación escolar para aquellos a partir de 5 años.

"Para la percepción del 20% de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que fuera reservado, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta 4 años -inclusive-, sumando a ello la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los 5 años de edad", expresa el texto.

Según explica, el nuevo proceso se facilitará a través del intercambio seguro de información entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Para los casos donde la información solicitada no esté disponible en las bases oficiales, "el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante ANSES a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto".

Así, "cuando se verifique de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños y niñas de hasta 4 años de edad -inclusive-, el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el 80% del monto de la prestación. En caso contrario, la acreditación de su cumplimiento y la liquidación del monto reservado se efectuarán conforme los procedimientos y en los plazos que determine la ANSES".