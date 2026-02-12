Paso clave: YPF, Eni y XRG firman el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar en Argentina LNG El acuerdo constituye un hito en el camino hacia la Decisión Final de Inversión. Se espera que el proyecto genere una inversión significativa, empleo y consolide una capacidad de exportación energética de largo plazo. Por + Seguir en







Argentina podría situarse entre los principales exportadores de GNL.

YPF, Eni y XRG, socios fundadores del proyecto, anunciaron la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, por sus siglas en inglés, JDA), de carácter vinculante, para el avance de Argentina LNG. El proyecto integrado de gran escala para la producción y licuefacción de gas permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo.

Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL.

La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló que “este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó que “con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.