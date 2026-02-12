12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paso clave: YPF, Eni y XRG firman el Acuerdo de Desarrollo Conjunto para avanzar en Argentina LNG

El acuerdo constituye un hito en el camino hacia la Decisión Final de Inversión. Se espera que el proyecto genere una inversión significativa, empleo y consolide una capacidad de exportación energética de largo plazo.

Por
Argentina podría situarse entre los principales exportadores de GNL.

Argentina podría situarse entre los principales exportadores de GNL.

YPF, Eni y XRG, socios fundadores del proyecto, anunciaron la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto (Joint Development Agreement, por sus siglas en inglés, JDA), de carácter vinculante, para el avance de Argentina LNG. El proyecto integrado de gran escala para la producción y licuefacción de gas permitirá monetizar el potencial de Vaca Muerta y consolidar la posición del país como proveedor global de GNL a largo plazo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  
Te puede interesar:

Como podés afiliarte a una obra social como monotributista y qué opciones tiene ARCA en febrero 2026

Argentina LNG prevé una capacidad de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, a través de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL.

La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design – FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, señaló que “este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con Eni. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources de Eni, comentó que “con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio – XRG – a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.

Finalmente, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó, “el potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, Eni y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales”.

Noticias relacionadas

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.  

Así podés aprovechar descuentos en supemercados todos los días de febrero 2026 con Cuenta DNI

El dólar oficial acumuló una caída de $30 en los primeros tres días de la semana.

El dólar continúa con su tendencia a la baja mientras avanza febrero

El aumento se aplica en línea con el índice de inflación mensual.

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en marzo 2026: aumento confirmado

ANSES inició el pago de las APU.

ANSES inició el pago de las APU: hasta qué día de febrero 2026 puedo recibir la prestación

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 12 de febrero

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

Rating Cero

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara mostró el nuevo sillón que incorporó a su living.

Adiós al sillón tradicional: Zaira Nara innovó con un estilo diferente para su living

El futuro del live action de Naruto dependerá de cómo se traduzca su mundo, sus personajes y su mensaje a un nuevo formato.

Un live action de este famoso animé busca ser un éxito gracias al potencial de Marvel: cuál es su relación

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

Murió una de las guionistas de Cris Morena.

Conmoción entre los seguidores de Cris Morena por una muerte que nadie vio venir

El gran acierto del film radica en cómo combina el humor con una evolución emocional sincera.
play

Esta comedia con pérdida de memoria, romance y momentos insólitos es lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Margot Robbie y Jacob Elordi interpretan a Catherine y Heathcliff en la nueva adaptación de Cumbres Borrascosas.

Llega Cumbres Borrascosas a los cines, con Margot Robbie y Jacob Elordi: ¿cumple con las expectativas?

últimas noticias

Monteoliva aclaró que no está permitido ir a manifestaciones con la cara tapada. 

El Gobierno identificó a "tres grandes grupos de violencia" por los incidentes en el Congreso

Hace 9 minutos
El Castillo de Castelli se ve desde la ruta camino a Mar del Plata.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino perfecto para ir con niños en febrero 2026

Hace 21 minutos
Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.

Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

Hace 29 minutos
El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

Hace 37 minutos
Los empleados podrían recibir el 50% de su sueldo por enfermedad.

Reforma laboral: qué pasará con mi sueldo si me enfermo o tengo un accidente

Hace 45 minutos