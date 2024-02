Segundo round de la Ley Ómnibus: Diputados se prepara para el debate en particular con dudas en artículos clave

La Cámara baja comenzará el tratamiento en particular de los diferentes capítulos que integran la normativa. Hay negociaciones entre los gobernadores y el Gobierno por la coparticipación del Impuesto PAIS.

La Cámara de Diputados comenzará el debate en particular de los artículos.

La Cámara de Diputados iniciará este martes, a partir de las 14, el debate en particular de los más de 300 artículos que componen la Ley Ómnibus , luego de haberse concretado la media sanción y la aprobación en general el viernes , cuando fue apoyada por 144 votos de La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal.

"Lo que se negocia sobre todo es el Impuesto PAÍS, que es lo que queda por resolver para los gobernadores en el diálogo con la Casa Rosada -explicó la periodista Rosario Ayerdi en Minuto Uno-. Lo que pasa es que el Gobierno dice que el Impuesto País no se coparticipa y no se va a tocar, ya que hacia adelante vamos a eliminar el cepo y no va a existir más el impuesto", concluyó.