Ley Ómnibus: el oficialismo no descarta cambios en el Senado

El presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, se mostró "optimista" de que el oficialismo conseguirá los votos para aprobar la Ley Ómnibus en la Cámara alta, aunque no descartó que puedan introducirse modificaciones. "De ser así, volverá a Diputados", adelantó.

"Soy optimista de que vamos a tener la mayor cantidad de votos para poder sancionar (la ley), en lo posible respetando el resultado de la Cámara de Diputados. De no ser así, volverá" a la Cámara baja, sostuvo Abdala este domingo en diálogo con radio Rivadavia.

Abdala evaluó que "va a haber que ampliar hasta fines de febrero el tema de las sesiones extraordinarias" establecidas por el presidente Javier Milei ya que, según estimó, recién "el lunes 12 de febrero" el Senado empezaría a conformar las comisiones que debatirán la normativa.

Milei senadores Villarruel Javier Milei y Victoria Villarruel junto a los senadores de La Libertad Avanza.

También anticipó que algunos senadores plantearán la necesidad de introducir cambios a la Ley Ómnibus. "Si son superadores, habrá que escucharlos", admitió. "De ser así, la ley volverá a la Cámara de Diputados. Como referente del oficialismo, quisiera que no sufriera ninguna modificación y se transformara en ley", afirmó.

Por último, el senador se mostró en contra de coparticipar el impuesto PAIS porque "si lo hacés coparticipable, no lo sacás más". "Los gobernadores son animalitos que gastan y que, cuando ven que pueden sacar algo más y llevar agua para su molino, lo van a hacer", consideró.

José Mayans adelantó que llamarán a sesionar al Senado por la vigencia del DNU

El senador por la provincia de Formosa, José Mayans, jefe de la bancada de Unión por la Patria en el Senado, expresó su "preocupación" por la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/23) de desregulación económica que el Gobierno envió al Congreso, y sostuvo que volverán a "solicitar que se llame a sesión" porque "no tiene justificativo la vicepresidenta (Victoria Villarruel) para demorar el llamado en este tema tan importante".

"Lo que me preocupa es el DNU que está vigente, tiene artículos muy parecidos a la Ley Ómnibus y le da al Presidente algunas atribuciones especiales. Nosotros le pedimos a la vicepresidenta que llame a la sesión pero ella opina que tienen que pedirlo todos los bloques, no sé de donde saca eso, porque con cinco senadores alcanza", resaltó Mayans en declaraciones a radio AM 750.

Villarruel, tras el pedido de tratamiento en Senadores por parte de Unión por la Patria, se negó rotundamente y afirmó que "hay un cambio de época" y que "el kirchnerismo no maneja más la agenda política". "Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones", consideró la abogada.