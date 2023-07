Según una encuesta, Sergio Massa sería el candidato más votado en las PASO

Luego, también figura Juan Grabois, con un 5,4%. De esta manera, si se suman los votos hacia Rodríguez Larreta y Bullrich, Juntos por el Cambio llegaría a un 30,3%, sobre un 28,5% que cosecharía Unión por la Patria si se totalizan los sufragios a Massa y Grabois.

Por detrás, en la intención de voto se encuentran los precandidatos Myriam Bregman (1,1%) y Gabriel Solano (0,5%), por lo que el Frente de Izquierda, según la encuesta, lograría un 1,6%. En el relevamiento también aparecen los postulantes Guillermo Moreno (1,3%) y Juan Schiaretti (0,8%).

Por último, sobre los sufragios que no irían dirigidos a ningún precandidato, figura la opción de "no sabe/no contesta", con un 12,1%, mientras que el voto en blanco cuenta con 3,3% y la de no participar de la votación un 2,5%.