Se suspendió la exposición de Diana Mondino en el Senado sobre la política exterior del Gobierno

En tanto, además de la tensión con el país español, también se esperaba que los senadores le consulten a la canciller por los vínculos con Brasil, China, Israel y Estados Unidos, además de que brinde una explicación de los lineamientos de la política internacional en general.

En su disertación en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Mondino afirmó que los cruces entre Milei y su par español, Pedro Sánchez, "son un tema interno, político" que no debería afectar la relación entre ambos países.

En tal sentido admitió su asombro por la repercusión del discurso del mandatario en un acto en Madrid en el que acusó de "corrupa" a la esposa de Sánchez: "Es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario en donde no se nombra a nadie en particular. No fue un agravio a España, ni siquiera un agravio a una persona. Pero cada uno interpreta lo que quiere".

Una senadora de Unión Ciudadana pidió que Diana Mondino renuncie a su cargo

La senadora por Tierra del Fuego de Unidad Ciudadana Cristina López cuestionó a la canciller Diana Mondino por la suspensión de su exposición en el Senado y pidió que deje su cargo. "La canciller Diana Mondino debería seguirlo a Posse y renunciar a su cargo. Es una vergüenza su ausencia a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado", enfatizó.

En tal sentido, continuó con sus críticas a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. "Mientras Javier Milei está otra vez afuera del país haciendo de influencer, Mondino fingió demencia y pegó el faltazo", escribió en las redes sociales.

Tuit Cristina López La publicación de Cristina López. X

El exabrupto de Javier Milei sobre la esposa de Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei volvió a tensar la soga de las relaciones diplomáticas con España este domingo durante el evento Viva Vox 24, organizado en Madrid por el partido de ultraderecha Vox. En su exposición, el mandatario se sumó a la acusación de corrupción que enfrentó Begoña Gómez, esposa del titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, para congraciarse con su público.

En un encendido discurso en el que volvió a atacar al "socialismo", el Presidente fue uno de los principales durante el acto. "Llora la izquierda local e internacional porque todo lo que dicen que es imposible, nosotros lo estamos logrando", sentenció.

En medio de su larga exposición, Milei lanzó un guiño al auditorio español, al referirse a gente "atornillada al poder" que "aun cuando tenga a la mujer corrupta, sucia, y se tome cinco días para pensarlo", en alusión a la acusación que sufrió Sánchez.