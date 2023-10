El periodista Jorge Lanata, en el programa Periodismo para Todos, había asegurado que Fernández terminó su relación amorosa con Yáñez: "Alberto está separado de Fabiola. Alberto se fue a China, paraba en España. Fabiola quería ir hasta España para quedarse ahí. Alberto lo viajó del avión, le dijo que no y están en lo que se dice formalmente separados. Seguramente hoy o mañana lo van a desmentir, o a lo mejor no".

Luego, en Argenzuela por C5N, Rial analizó los dichos de Lanata. "Lo que tiró ayer fue un chimento que lo podría haber dado en el mejor momento de Intrusos tranquilamente, pero lo dio Lanata. Es vivo él y Geuna. Hay una parte de la información que es absolutamente cierta y hay otra parte que ya sabe Lanata antes que viene media floja porque Geuna sí sabe la verdad. También es show", advirtió.

Por su parte, el periodista Mauro Federico expuso una conversación que mantuvo con el Presidente, quien desmintió su separación de Yáñez: "Me dice '¿podés, por favor, en el programa de Jorge aclarar que lo de la separación es absolutamente falso?' Me dijo que lo puedo citar sin inconvenientes. Me dijo 'sólo me importa que quede claro que Fabiola no viajó (a China) por decisión de ella como no lo hizo en anteriores viajes'".

"'Ella es consciente del contexto en el que se vive y prefiere evitar viajar. En eso empatiza con la gente. Por eso no viajó a Cuba, Brasil, Estados Unidos ni India. Aclaro: eso no afecta para nada nuestra pareja. Fabiola estuvo en Chapadmalal con Francisco y estoy en conversación permanente con ellos'", concluyó Federico sobre el mensaje que le envió Fernández para refutar la información sobre una supuesta separación con su pareja.