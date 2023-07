Se recalienta la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad

En diálogo con Radio con Vos, Macri fue irónico con su adversario ya que recordó que Lousteau fue el impulsor de la Ley 125, que causó un conflicto con el Campo en 2008, mientras era ministro de Economía: "Yo conozco bien esta ciudad, el que no tiene mucha experiencia en gestión es él. No voy a hablar de Lousteau. ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?"