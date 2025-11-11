Se confirmó la eliminación de la Secretaría de Medios y Comunicación: no habrá nuevo vocero El Decreto 793/2025 publicado este martes indica que todas las funciones pasarán a ser absorbidas por la Jefatura de Gabinete que ahora conduce Manuel Adorni, tras la salida de Guillermo Francos. Por







Manuel Adorni absorberá las funciones de la Secretaría de Comunicación. Captura de pantalla YouTube

El Gobierno nacional eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia y trasladó todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete, que ahora está en manos del recientemente designado Manuel Adorni.

La medida quedó oficializada este martes mediante el Decreto 793/2025, publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo con la norma, el área disuelta pasará a depender directamente del nuevo jefe de Gabinete.

Según los fundamentos del decreto, la decisión apunta a “optimizar y dotar de mayor eficiencia la gestión del Gobierno nacional”, concentrando en un solo organismo la definición de la política comunicacional, la coordinación de los medios públicos y la difusión de las actividades estatales.

Manuel Adorni jura como jefe de Gabinete De esta manera, la Jefatura de Gabinete tendrá bajo su órbita todas las competencias que dependían de la Secretaría de Comunicación y Medios, incluyendo la planificación y ejecución de las estrategias comunicacionales del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Además, el texto oficial dispone que el área que encabeza Adorni asuma también la gestión de turismo, ambiente y deportes, sectores que hasta el momento dependían del Ministerio del Interior.