El Gobierno reactivó las reuniones con los gobernadores y busca apoyos a las reformas de Javier Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a Claudio Poggi (San Juan) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la ronda de negociaciones por los proyectos impulsados por la administración libertaria.

El ministro del Interior, Diego Santilli , recibió en la Casa Rosada a los gobernadores Claudio Poggi (San Juan) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), en el marco de la ronda de negociaciones del Gobierno para buscar apoyos a las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei.

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Durante los encuentros, realizados por separado, Santilli dialogó con Poggi y Valdés sobre el paquete de proyectos promovidos por la administración de La Libertad Avanza , que incluye un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, la reforma de la Ley de Tierras Rurales, una nueva ley de desalojos y el endurecimiento de penas para delitos migratorios.

En tanto, el gobernante sanjuanino agregó en las redes sociales que también conversaron la adjudicación de una ruta nacional: "Conversamos sobre temas de interés en la relación entre la Nación y la provincia. Analizamos juntos la posibilidad de prorrogarle a la Provincia la concesión sobre la Ruta Nacional Nro 7 lo cual nos permitiría gestionar los recursos necesarios para su puesta en valor".

"Dialogamos sobre distintos proyectos y demandas de nuestra provincia , también respecto a gestiones y diversas iniciativas legislativas. El objetivo siempre será mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los correntinos", señaló Valdés por su parte.

Por lo pronto, la actividad en el Congreso se reanudará este miércoles, ya que la Cámara de Diputados sesionará a las 15 sobre el proyecto de reforma de Ley de Glaciares impulsado por el Gobierno, después de la polémica por el recorte de oradores en las audiencias públicas.

El Gobierno habilitó anticipos a 12 provincias: busca sostener el vínculo con los gobernadores

El Gobierno oficializó la entrega de anticipos financieros a doce provincias en materia de coparticipación, en una decisión que apunta en primer lugar a aliviar tensiones fiscales en los distritos, aunque la cuestión de fondo es sostener la relación política con los gobernadores y mantener los canales de diálogo y negociación.

La medida se implementó a través del Decreto 219/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La asistencia contempla hasta $400.000 millones en concepto de adelantos de coparticipación, con la condición de que sean reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal. Según lo establecido, será la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía la que determine cuánto recibirá cada jurisdicción en función de su capacidad de pago y su participación en la recaudación nacional.

Entre los distritos alcanzados figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El esquema prevé que la devolución de los fondos se realice mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación, con más intereses calculados a una tasa fija nominal anual del 15%. La autoridad económica también podrá acordar con cada provincia las condiciones específicas de desembolso, plazos y mecanismos de reintegro.

Los nuevos proyectos impulsados por el Gobierno

Tras una esperada conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el 25 de marzo el envío de una serie de proyectos al Congreso como prioridad en la agenda legislativa.

Si bien Adorni sugirió que serían alrededor de una decena, el jefe de Gabinete hizo hincapié en cuatro proyectos troncales, que incluirán modificaciones puntuales.

“En cumplimiento de la indicación del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación. En primer lugar, enviaremos un paquete de leyes dedicados a fortalecer la propiedad privada en la Argentina”, sostuvo el funcionario.

Por un lado, se refirió a una Ley de Expropiaciones que limitará los casos de “utilidad pública”, para que aplique solo a circunstancias excepcionales y que aumente la indemnización que percibirá el damnificado”. “El Estado no puede decidir unilateralmente”, remarcó el funcionario. Además, anticipó el envío de un marco normativo para la Ley de manejo del fuego “inventada por Máximo Kirchner”, autor de la iniciativa.

"La Argentina es un país en el cual los contratos no valen. en el cual de un día para el otro el político de turno te puede sacar, regular y prohibirte hacer lo que desees con lo tuyo. La famosa inseguridad jurídica, por eso las empresas no quieren venir a invertir”, comentó el exvocero presidencial.

“Para la Ley de Fuegos impulsaremos un marco normativo que seguirá estableciendo las mismas protecciones para los bosques nativos que siempre existieron. Lo aclaro porque ha habido un tendal de fake news en este aspecto. Hoy si a un hombre en el campo se le prende fuego la propiedad, no la puede vender, combinado a la tragedia de perder cosechas por el fuego, con la destrucción patrimonial de no poder hacer nada con la propiedad. Vamos a volver al marco de siempre, el del sentido común, que protege el ambiente sin destruir la actividad privada”, indicó.

La tercera medida que impulsará el presidente Javier Milei, con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada”, apunta a modificar la Ley de Tierras Rurales, con el objetivo de eliminar la restricción que rige sobre la compra de tierras por parte de extranjeros.

En la misma línea, Adorni hizo referencia a una nueva ley de desalojos que buscará restituir las propiedades en tiempo récord. “Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas con una Ley de Desalojo que evacue rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles a los propietarios en menos de 5 días. Cuidar a la propiedad es cuidar a los inquilinos”, comentó.

“Terminaremos de promulgar la modificación de la mal llamada Ley de Glaciares”, continuó Adorni. "KLa Argentina tiene el marco regulatorio más prohibitivo”, afirmó Adorni. En ese sentido, aseguró que se avanzará con la iniciativa que plantea compatibilizar la protección ambiental con la actividad minera. “Nuestra modificación le devolverá a las provincias la potestad para determinar dónde permitir actividad minera”, explicó.

Tal como había anticipado días atrás tras la reunión de la Mesa Política, Adorni señaló que se enviarán modificaciones a dos leyes que fueron insistidas por la oposición en el Congreso luego del veto presidencial: las leyes de Discapacidad y de Educación Superior.

“Como están planteadas estas leyes, vienen a repartir plata que no hay y a forzarnos a emitir. Y conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, sostuvo al cuestionar las iniciativas impulsadas por la oposición que el Ejecutivo aún no implementa.

“Además, vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado para hacer clientelismo”, remató.

En cuarto lugar, el jefe de Gabinete de Ministros habló del Código Penal, cuya reforma junto con la comisión creada "está en proceso de revisión". En ese sentido, por la urgencia Adorni comentó: "Comenzaremos a trabajar con el Congreso en el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios: estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, armas en las cárceles, daño animal, entre otros”.

“De esta forma, iniciamos lo que el Presidente ha llamado el Año calendario de la Reforma: el proceso de sesiones más reformista de la historia”, concluyó.