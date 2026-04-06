6 de abril de 2026 Inicio
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Javier Milei recibió a José Antonio Kast y selló su acercamiento político con Chile

El encuentro se realiza en el marco del primer viaje internacional del mandatario chileno tras su asunción, de la cual participó el Presidente el pasado 11 de marzo, tras una gira por Estados Unidos que desató la polémica por el viaje de la esposa de Manuel Adorni.

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Javier Milei recibió a José Antonio Kast en la Rosada y selló su acercamiento político con Chile

El presidente Javier Milei mantuvo este lunes por la mañana una reunión en la Casa Rosada con su par chileno, José Antonio Kast, en el marco de la primera gira internacional del mandatario trasandino desde que asumió el poder el pasado 11 de marzo.

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La cumbre bilateral dejó expuesta una marcada afinidad política entre ambos jefes de Estado, quienes comparten una visión alineada en materia económica y un posicionamiento cercano a la agenda internacional impulsada por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump.

El encuentro también se inscribió en una tradición diplomática que se repite entre ambos países: Chile suele elegir a la Argentina como destino inicial de sus presidentes recién asumidos. Ese mismo gesto se había registrado durante la gestión de Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires al comienzo del mandato de Alberto Fernández.

La reunión entre Milei y Kast funcionó, además, como un punto de inflexión en la relación bilateral, tras los roces que caracterizaron el vínculo durante la administración anterior en Chile. Con el cambio de signo político en Santiago, ambos gobiernos buscan inaugurar una etapa de mayor entendimiento.

En términos de agenda, los mandatarios coincidieron en la defensa de políticas de corte liberal, con énfasis en la reducción del Estado, el endurecimiento de las políticas de seguridad y una mirada restrictiva sobre la inmigración. Ambos, además, han tenido participación en foros internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

El vínculo entre ambos líderes había tenido un capítulo previo semanas atrás, cuando Milei asistió a la ceremonia de asunción de Kast en Santiago. El mandatario argentino llegó a Chile tras una gira que incluyó su paso por Nueva York, donde encabezó el denominado “Argentina Week”, un viaje que derivó en controversia por la presencia en el avión presidencial de la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Kast, en tanto, arribó al país el domingo por la noche acompañado por una delegación integrada por funcionarios de su gabinete, entre ellos el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente de la UDI, Juan Antonio Coloma.

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