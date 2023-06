San Juan elegirá a su futuro gobernador el próximo 2 de julio.

Uñac no podrá participar y la determinación fue firmada por Horacio Rosatti y Juan Carlos Rosenkrantz. El ministro Ricardo Lorenzetti no votó porque no había intervenido en la causa. La Procuración General de la Nación también opinó igual que la Corte.

Ante esto, el gobernador se quejó: "La misma Corte Suprema que canceló parcialmente los comicios en San Juan a horas del comienzo de la veda electoral, ahora resuelve finalmente que no puedo ser candidato a gobernador de mi Provincia. La Corte Suprema avasallando cualquier rasgo de federalismo y violando la autonomía de San Juan".

Avanza contra las re-reelecciones de intendentes bonaerenses La Corte Suprema de Justicia le solicitó al Procuración General, Eduardo Casal, que dictamine si debe intervenir o no en la causa por las re-reelecciones de intendentes bonaerenses. El jueves resolvió que Sergio Uñac no puede ser candidato en San Juan.

El presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, Oscar Alva, realizó un pedido a la Corte Suprema, junto con el abogado Andrés Gil Domínguez, para que se expida sobre la inconstitucionalidad de las reelecciones en las intendencias del distrito bonaerense. Incluso, solicitó la suspensión de las elecciones PASO, convocadas por el gobernador Axel Kicillof para el 13 de agosto.