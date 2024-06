Round final: Diputados debate Ley Bases y paquete fiscal, y el oficialismo se entusiasma con su aprobación

Los más de 600 artículos que ingresaron aquel 27 de diciembre de 2023 fueron victimas de la motosierra, no obstante, el espíritu de la ley enviada por Javier Milei y que llevó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Congreso en el verano, continúa vigente. Según advierten quienes rechazan la ley, los cambios realizados en el Senado no modifican sustancialmente las iniciativas.

Con la firma de los dictámenes en comisión y tras varias reuniones en el despacho del presidente del Cuerpo, Martín Menem, entre los diputados dialoguistas y funcionarios del Gobierno, se llegó al acuerdo de que la Ley Bases se votará toda junta. Esto significa que el despacho posee un solo artículo en el que se advierte la aceptación de las modificaciones realizadas en el Senado.

De esta manera, la privatización de Aerolíneas Argentinas, RTA (Radio y Televisión Argentina) y el Correo quedan afuera. Lo mismo sucede con la eliminación de la moratoria previsional que formaba parte de la media sanción que le dio en abril la Cámara baja. Esto significa que continuará habiendo moratoria previsional, al menos por ahora. Los cambios que se le hicieron al RIGI también continuarán vigentes.

Cabe aclarar que el mero hecho de que las privatizaciones de estas empresas estatales y la eliminación de la moratoria previsional no formen parte de esta ley, no implica que el Gobierno no pueda volver a intentarlo. Lo han adelantado desde el Ejecutivo en más de una oportunidad. Podrían enviar proyectos separados para que se traten en el recinto oportunamente.

Por otro lado, el proyecto de medidas fiscales, paliativas y relevantes tendrá un debate abierto en sus insistencias. Los títulos de Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y gasto tributario serán votados por separado, además de la aceptación del resto de los cambios que vinieron de la Cámara alta. Los dos primeros puntos son los de interés para el Gobierno, por lo que mantuvo reuniones hasta última hora para confirmar tener los votos necesarios.

Para la sesión de este jueves espera gran cantidad de cuestiones de privilegio, donde estará presente la represión llevada adelante en las inmediaciones del Congreso durante la votación de las leyes en el Senado, el golpe de Estado en Bolivia, entre otras.

Cómo está el poroteo para la Ley Bases y paquete fiscal

Zanjada la discusión sobre la posibilidad de volver a votar las privatizaciones de Aerolíneas, RTA y el Correo, los votos para aprobar la Ley Bases estarían garantizados. El Gobierno está holgado para dar luz verde con esta ley, luego de ceder en la negociación sobre este punto en el que, algunos consideran que los senadores oficialistas cometieron una equivocación al quitarlo del texto antes de su votación.

En el paquete fiscal, los votos están justos para la restitución del Impuesto a las Ganancias. La vuelta de la cuarta categoría de este impuesto -que impactará en los sueldos a partir de $1,8 millones (solteros) y de $2,2 millones (casados con dos hijos)- fue rechazado por el Senado.

El oficialismo encendió las alarmas en búsqueda de quienes están en duda respecto de votar por segunda vez afirmativamente por la restitución del impuesto debido al costo político que implica. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estuvo este miércoles reunido con diputados dialoguistas ultimando detalles. Luego, hubo un cónclave exclusivamente con diputados radicales. Es posible que algunos legisladores del partido centenario revisen su posición, otros se abstengan o se ausenten para garantizar su aprobación definitiva.

diputados UCR X @GAFrancosOk

Además, podrían sumarse algunos votos de Unión por la Patria. En el Senado, el catamarqueño Guillermo Andrada votó a favor de la restitución del impuesto y del título del RIGI. Podría darse una situación similar en Diputados, gracias a la ayuda de los cuatro legisladores que responden al gobernador peronista Raúl Jalil -en abril Sebastián Nóblega acompañó en la votación de ganancias mientras que Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez se abstuvieron-. El mandatario estuvo presente en la reunión de gobernadores de este martes que se llevó adelante en el CFI junto con diputados dialoguistas para presionar por la restitución del impuesto. Habrá que ver si aparecen represalias dentro del bloque en caso de que efectivamente acompañen esta iniciativa del Gobierno.



En la votación de abril, Ganancias obtuvo 132 votos afirmativos, 113 negativos, 4 abstenciones y 7 ausencias. Optaron por acompañar la medida el bloque completo de La Libertad Avanza y aliados; el bloque PRO (menos Ana Clara Romero); sectores mayoritarios de la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal); y Sebastián Nóblega (Unión por la Patria - Catamarca).

Por la negativa, votó el bloque de Unión por la Patria con excepción de cuatro diputados de Catamarca; Frente de Izquierda; Danya Tavela, Martín Tetaz, Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli, Mariela Coletta, Carla Carrizo y Fernando Carbajal (UCR); Agustín Domingo y Osvaldo Llancánfilo (Innovación Federal); Natalia de la Sota, Jorge Ávila Mónica Fein y Esteban Paulón (Hacemos Coalición Federal); Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Ana Clara Romero, (PRO - Chubut).

Se abstuvieron Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez (Unión por la Patria, los tres de Catamarca); y Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal). Mientras que Álvaro González y Gerardo Milman (PRO); Roberto Mirabella, Leopoldo Moreau y Guillermo Snopek (Unión por la Patria); Mónica Frade (Hacemos Coalición Federal); y José Luis Garrido (Por Santa Cruz), se ausentaron.

Diputados NA / MARIANO SANCHEZ

En el caso del impuesto a los Bienes Personales, también rechazado por el Senado, los números están más holgados para el oficialismo. En la media sanción de Diputados -que obtuvo 142 votos positivos-, se propone una reducción en los alcances del tributo, con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas con el objetivo de incentivar el blanqueo de capitales.

Por último, respecto de la reducción del gasto tributario (presente en el art. 111 de la ley de Diputados) que también será insistido en su versión original a pedido de la UCR y la CC, la decisión fue política y testimonial. La intención es la de “exponer” a quienes no acompañen su regreso, ya que en el Senado fue rechazado por dos tercios y para lograr que vuelva a ser parte de la ley aprobada definitivamente, deberían alcanzar esa misma proporcionalidad en los votos.

En la sesión de abril en la Cámara baja, la oposición dialoguista apuntó a los regímenes especiales en materia tributaria y logró la incorporación del artículo 111, que insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley que modifique las exenciones tributarias como la de los regímenes especiales de Tierra del Fuego para así aumentar la recaudación.