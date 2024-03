Rosario: el crudo relato de un chofer que fue amenazado de muerte por un pasajero que no quiso pagar el boleto

Un chofer de la línea 150 en Rosario fue amenazado de muerte por un pasajero que no quiso pagar el boleto.

Un chofer de la línea 153 de Rosario debió activar el botón antipánico de su unidad al ser amenazado de muerte por un pasajero que, en muy malas condiciones de salud, se negó a pagar el boleto. " Estamos mal , estamos nerviosos, laburamos con miedo , salimos a trabajar y no sabemos si volvemos ", dijo el colectivero visiblemente conmocionado.

"Quieren viajar gratis, uno les dice que no y me amenaza de muerte, dijo ¿tengo que sacar un fierro para que me lleves?", afirmó el chofer a las cámaras de Rosario 3 que lo filmaban. "Sos un peligro para la sociedad, ¡mirá como estás!" vociferó el conductor a la persona ya esposada por la Policía en la intersección de la avenida Pellegrini e Iriondo.