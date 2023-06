Rodríguez Larreta: "Milei a la mayoría de nosotros nos insulta"

Rodríguez Larreta: "Yo no cambié, hay que preguntarle a Macri"

En ese sentido, lo comparó con José Luis Espert, a quien se está analizando incorporar a JxC. "Hubo otros sectores, como el caso de Espert, que si mostraron voluntad de que trabajemos juntos", señaló.

También se distanció de los "coqueteos" de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con el diputado de La Libertad Avanza. "Habría que preguntarles a ellos, yo respondo por mi y mi vocación de cambio", respondió categóricamente.

"Yo no coincido con palabras como bombazo, hachazo, destruir todo. En Argentina hay que construir, no destruir. La situación hoy es muy critica, hay gente que no llega a fin de mes", comentó el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Yo estoy acostumbrado, yo gobierno, decido todo el tiempo. A veces las decisiones son más fáciles y otras antipáticas", explicó.

Por último, Rodríguez Larreta se mostró confiado con su desempeño en las elecciones al sostener que "a partir del 10 de diciembre yo voy a ser el presidente, el primer presidente economista de la historia".