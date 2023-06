Rodríguez Larreta: "Yo no cambié, hay que preguntarle a Macri"

El jefe de Gobierno porteño recordó que el PRO siempre tuvo la vocación de ampliar el espacio y mencionó los casos de Ricardo López Murphy, los peronistas Diego Santilli y Cristian Ritondo, Elisa Carrió, el radicalismo, Miguel Pichetto y la propia Bullrich.

"Soy fundador del PRO, y a lo largo de todo este tiempo hemos sumado. Toda nuestra actitud fue siempre de sumar, y yo creo eso y lo he dicho siempre. Algunos creen que podrá alcanzar con lo que tenemos. Yo creo que no", insistió Larreta.

Por último, el precandidato del PRO intentó bajarle el tono a la polémica con Macri y Bullrich. "Jamás me han escuchado, ni me van a escuchar, criticando o cuestionando a otros miembros de Juntos por el Cambio. Nunca, porque creo que tenemos que estar juntos. Yo creo en la unidad y defiendo la unidad. Lo respeto a Mauricio Macri, trabajo con él hace muchos años, he tenido coincidencias y diferencias, pero no entro jamás en agresiones", planteó Larreta.

"Milei jamás planteó vocación de unidad"

Rodríguez Larreta descartó la posibilidad de una alianza con Javier Milei al señalar que el referente libertario "jamás planteó vocación de unidad con nosotros".

"A la mayoría nos insulta. Todo lo contrario a lo que yo planteo. Hoy esa posibilidad jamás se analizó. Otros actores, como Espert, sí mostraron voluntad de que trabajemos juntos", explicó el referentes del PRO.

Respecto de los términos como "plan dinamita", "bombazo" o "hachazo", Larreta consideró que "en la Argentina hay que construir, no destruir".

"Esto no se soluciona echando más nafta al fuego. Tenemos que echarle agua al fuego para ir aplacándolo. La situación es muy crítica. Hay gente que no llega a fin de mes", concluyó Larreta.