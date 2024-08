Ricardo Alfonsín renunció a la UCR y lanzó un espacio progresista de cara a las elecciones de 2025

Ricardo Alfonsin sobre los ataques de Milei al gobierno español: "No tiene conciencia"

"Querido correligionario Martín Lousteau, con un dolor inmenso y después de haber meditado profundamente esta decisión, te dirijo esta carta de renuncia a la afiliación al partido . Desde 2015, cuando la Convención Nacional de la UCR decidió conformar Cambiemos, he señalado diferencias ideológicas y metodológicas que nos separaban del PRO ", escribió el hijo del expresidente entre 1983 y 1989.

Durante el documento, Alfonsín marcó sus diferencias con el camino actual que transita el radicalismo: "Si alguna vez la UCR volviera a defender los valores, ideas y principios que justificaron su nacimiento -cosa que podría ocurrir si fueran más los que sostienen posiciones como las que infructuosamente has intentado imponer en estos meses-, me encontrarán de nuevo defendiendo a los hombres y mujeres que los encarnen".

Por otra parte, en un acto en San Martín, el ex embajador en España se mostró junto a Silvia Saravia (Libres del Sur) y Gustavo López (Forja), y llamaron a unir al progresismo bonaerense para defender la gestión del gobernador Axel Kicillof y en contra de las políticas "de ajuste y deshumanizantes" de Javier Milei.

"En la campaña electoral decíamos que las recetas económicas y sociales de LLA no solo no resolverían los problemas de los argentinos, sino que los agravarían. La historia lo demuestra. No hay un solo país en el mundo que haya progresado socialmente con estas políticas, al contrario", afirmó.

La carta de Ricardo Alfonsín a Martín Lousteau